Gli scienziati americani hanno riconosciuto la Cina come superpotenza scientifica

Vaiolo - scoperto il virus 'parente'. Ma tra Gli scienziati è polemica : 'Chiunque potrà ricostruirlo - è pericoloso' : Il mondo ora è più vulnerabile al Vaiolo'. 'Se qualcuno vuole ricostruire un altro virus simile - conclude Andreas Nitsche del Robert Koch Institute in Germany - ora trova le istruzioni per farlo in ...

Ricerca : ricostruito virus “parente” del vaiolo - polemiche daGli scienziati : I Ricercatori dell’università di Alberta hanno scatenato numerose polemiche: hanno ricostruito un virus “parente” del vaiolo e hanno pubblicato le modalità seguite su Plos One, una scelta molto criticata per il rischio qualche malintenzionato possa sfruttare la “ricetta”. Nell’esperimento, il virus Hpxv (“horsepox virus”), è stato ottenuto a partire da singoli frammenti di Dna trovati sul web. ...

Nature : un'astrofisica italiana nella top ten deGli scienziati : nella classifica degli studiosi che hanno dato un contributo decisivo alla scienza stilata dalla prestigiosa rivista Nature c'è anche Marica Branchesi ,...

Appello deGli scienziati - un'alleanza con la politica per la salute : ... vaccini e futuro del sistema sanitario nazionale, affermano di ritenere urgente "l'allineamento e il rispetto reciproco fra scienza e politica, che mai dovrebbero essere fazioni contrapposte: è dall'...

Scienza - appello deGli scienziati : “alleanza con la politica per la salute” : Un appello per un’alleanza fra politica e Scienza per la salute e lo sviluppo del paese e’ stato firmato da 40 scienziati e accademici. Primo firmatario fra questi il presidente dell’Istituto Superiore di Sanita’, Walter Ricciardi. Gli scienziati alla luce del dibattito in queste settimane sentito nell’ambito della campagna elettorale sui temi della liberta’ di cura, vaccini e futuro del sistema sanitario ...

Un cemento autocurativo a base di funghi : ecco la nuova sfida deGli scienziati per riparare le crepe e salvare le strutture : Un nuovo cemento autocurativo ai funghi, sviluppato dai ricercatori della Binghamton University, potrebbe aiutare a riparare le crepe nel cemento vecchio in modo permanente e aiutare a salvare le infrastrutture in rovina. Congrui Jin, assistente professoressa di ingegneria meccanica della Binghamton University, ha condotto delle ricerche, scoprendo che il problema si origina dalle crepe più piccole. ecco le sue parole: “Senza un preciso ...

Il meteorite sul Michigan per Gli scienziati è un “fuoco di paglia” : ecco perché : Il bolide che è sfrecciato nei cieli del Michigan ha regalato un grande spettacolo, ma se parliamo di rocce spaziali potenzialmente letali, è stato solo un fuoco di paglia. Ci sono asteroidi molto più grandi nel nostro sistema solare. Gli scienziati che li cercano, sperano di individuarli in tempo per consentire alle persone di fuggire se uno molto pericoloso fosse diretto verso la Terra. Al momento, nessun asteroide di questo tipo è in ...

L’Orologio dell’Apocalisse : Gli scienziati annunciano quanto manca alla fine del mondo : quanto manca alla fine del mondo? Lo svelano degli scienziati del ‘Bulletin of the Atomic Scientists‘, tra cui figurano quindici premi Nobel, i quali manovrano ogni anno il Doomsday Clock, l’orologio simbolico ideato all’Università di Chicago nel 1947. L’annuncio ufficiale avverrà il 25 gennaio alle 16 ora italiana. alla conferenza stampa parteciperanno: Rachel Bronson, Presidente e CEO, Bulletin of the Atomic ...

Marte e il mistero del Monte Sharp : ecco Gli ultimi risultati raggiunti daGli scienziati : Un nuovo studio condotto da William Anderson, un assistente professore di ingegneria meccanica dell’University of Texas a Dallas, spiega il fenomeno marziano di una montagna posizionata sottovento dal centro di un’antica zona di impatto di un meteorite. Il cratere Gale si è formato dall’impatto di un meteorite nella storia primordiale di Marte e si è conseguentemente riempito di sedimenti trasportati da acqua corrente. Questo ha preceduto un ...

Dopo 500 anni Gli scienziati hanno scoperto la causa più probabile dello sterminio degli Aztechi : Quindici milioni di morti in cinque anni, circa l'80% della popolazione. A partire dal 1545 gli Aztechi, civiltà messicana, furono quasi sterminati da un'epidemia chiamata nella loro lingua "cocoliztli". Ma per 500 anni gli scienziati non hanno mai conosciuto la vera causa dello sterminio, provocato in breve tempo da febbre alta, mal di testa e sanguinamenti dagli occhi, dal naso e dalla bocca.Ora una delle più gravi epidemie della ...

Australia - appello aGli scienziati : "Salvate la Grande Barriera Corallina" : La Grande Barriera Corallina è il conglomerato di barriere coralline più Grande al mondo le cui dimensioni superano quelle dell'Italia. È uno degli ecosistemi che ospita la più ricca biodiversità del ...

