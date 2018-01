: Giuseppe Genovesi, addio al medico irregolare dei malati elettrosensibili - TutteLeNotizie : Giuseppe Genovesi, addio al medico irregolare dei malati elettrosensibili - Cascavel47 : Giuseppe Genovesi, addio al medico irregolare dei malati elettrosensibili - silviabest77 : Giuseppe Genovesi, addio al medico irregolare dei malati elettrosensibili -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2018) Stamattina l’ultimo saluto, nella sua città natale Civitavecchia. Se n’è andato un pezzo da novanta della medicina ambientale, punto di riferimento per migliaia diinvisibili, privati del riconoscimento per sindromi altamente invalidanti, tutt’altro che rare come fibromialgia, sensibilità chimica multipla,tà.è morto improvvisamente domenica mattina nella sua casa, rientrato in aereo dall’ennesimo viaggio di lavoro. Sessant’anni da compiere,chirurgo specialista in Endocrinologia e Malattie metaboliche, psichiatra, immunologo-allergologo, era ricercatore di Medicina Sperimentale nel Policlinico Umberto I dell’Università di Roma (sua anche la cattedra di Endocrinologia): agli insegnamenti accademici e la dedizione per la medicina allopatica,aveva affiancato la passione e lo studio per la fisica quantistica, le terapie ...