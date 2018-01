Giudice sportivo | cori razzisti contro Koulibaly | chiusa la curva Atalanta con la

Squalificati Serie A - le decisioni del Giudice sportivo : chiusa la curva dell’Atalanta - stop per 4 calciatori : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della consueta riunione post giornata di campionato, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate in merito ai calciatori che salteranno i prossimi incontri di campionato. Ecco dunque tutti i dettagli sui calciatori Squalificati per i prossimi turni di Serie ...

Serie A - Giudice sportivo : niente prova TV per Benatia - nessuna multa per i cori contro Matuidi : Si conclude senza alcun provvedimento del giudice sportivo lo strascico di polemiche cominciato dopo il fischio finale di Cagliari-Juventus. Due gli episodi analizzati con cura: la gomitata di Benatia ...

Serie A - il Giudice sportivo : 'Calvarese ha visto - no alla prova tv per Benatia' : No alla prova tv per la presunta gomitata di Benatia a Pavoletti, in Cagliari-Juve di sabato scorso. Il Giudice Sportivo ha preso in esame su segnalazione della procura federale il fallo del difensore ...

Squalificati Serie A ed il “caso Benatia-Pavoletti” : le decisioni del Giudice sportivo : Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 9 gennaio 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (mail delle ore 10.30 dell’8 gennaio 2018) ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta ...

Serie A - Giudice sportivo : 3 squalificati per la prima giornata di ritorno : Gol nel derby il più bello della mia vita' Next Coppa Italia, Juventus Torino 2-0: cronaca e tabellino

CORI RAZZISTI A MATUIDI / Curva del Verona turno con la condizionale nelle decisioni del Giudice Sportivo : CORI RAZZISTI a MATUIDI, Curva dell'Hellas Verona turno con la condizionale nelle decisioni del Giudice Sportivo dopo gli ululati nei confronti del centrocampista francese della Juventus.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 19:18:00 GMT)

Giudice sportivo - una giornata di squalifica - con pena sospesa - alla curva del Verona : ROMA - Una giornata di squalifica - sospesa con condizionale per un anno - alla curva Sud del Verona : lo ha deciso il Giudice sportivo a seguito dei 'di cori espressione di discriminazione razziale, ...

Coppa Italia Giudice sportivo - 2 giornate a Kurtic. Multata la Juventus : MILANO - Dopo le tre partite di ieri di Coppa Italia , il giudice sportivo Alessandro Zampone ha diramato il comunicato stampa con le sanzioni per giocatori e società. Due giornate di squalifica vanno ...

Esporre una foto di Federico Aldrovandi è «provocatorio» - dice il Giudice sportivo : Due squadre di calcio sono state multate per aver mostrato il viso del ragazzo ucciso nel 2005 da quattro agenti di polizia The post Esporre una foto di Federico Aldrovandi è «provocatorio», dice il giudice sportivo appeared first on Il Post.

Serie A - Giudice sportivo : una giornata a Suso e Zenga. Ecco tutti gli squalificati : ROMA - Ecco le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 17ª giornata di Serie A : una giornata di stop all'attaccante del Milan Suso dopo il cartellino rosso rimediato nei minuti finali di Verona-...

Serie A - Giudice sportivo : solo un turno di stop a Immobile : TORINO - solo una giornata di stop a Immobile, espulso con l'ausilio del Var da Giacomelli di Trieste per condotta violenta su Burdisso in Lazio-Napoli dell' Olimpico finita 3-1 per i granata tra le ...