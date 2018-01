GIUCAS CASELLA VS CRAIG WARWICK Andrà avanti il dualismo tra sensitivo e illusionista?

GIUCAS CASELLA VS Craig Warwick/ Nessuna invidia tra i due per il compagno del sensitivo (Isola dei Famosi) : Giucas Casella contro Craig Warwick, scoppia la lite all'Isola dei Famosi 2018: il sensitivo italiano scrive male il nome sulla lavagna delle nomination e l'altro non apprezza.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 19:26:00 GMT)

GIUCAS CASELLA VS CRAIG WARWICK/ Il compagno del sensitivo inglese ospite a Pomeriggio 5 (Isola dei Famosi) : GIUCAS CASELLA contro CRAIG WARWICK, scoppia la lite all'Isola dei Famosi 2018: il sensitivo italiano scrive male il nome sulla lavagna delle nomination e l'altro non apprezza.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 17:34:00 GMT)

GIUCAS CASELLA VS CRAIG WARWICK/ Lite all'Isola dei Famosi 2018 : svelato il motivo dello scontro? : GIUCAS CASELLA contro CRAIG WARWICK, scoppia la Lite all'Isola dei Famosi 2018: il sensitivo italiano scrive male il nome sulla lavagna delle nomination e l'altro non apprezza.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:29:00 GMT)

GIUCAS CASELLA Vs Craig Warwick/ Lite all'Isola dei Famosi 2018 : Morena Zapparoli difende l'illusionista : Giucas Casella contro Craig Warwick, scoppia la Lite all'Isola dei Famosi 2018: il sensitivo italiano scrive male il nome sulla lavagna delle nomination e l'altro non apprezza.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 13:07:00 GMT)

Isola del Famosi 2018 - le urla di Francesca Cipriani - la pipì di GIUCAS CASELLA - gli slip di Stefano De Martino : il trash è morto - viva il trash : Francesca urla, non vuole buttarsi dall’elicottero. Giucas fa pipì con Amaurys. Mara si fa ipnotizzare dai micro slip di Stefano e non capisce più niente. Se ci fosse un Dio del trash, e a questo punto viene facile pensare che ci sia, leggendo queste brevi descrizioni gongolerebbe. Perché lui, immanente e trascendente com’è, saprebbe perfettamente di chi stiamo parlando. E sarebbe fiero di questi protagonisti de L’Isola dei ...

Isola dei famosi 2018/ Pagelle - nomination e video prima puntata : GIUCAS CASELLA e Francesca Cipriani che show : Il meglio e il peggio della prima puntata de L'Isola dei famosi, con le Pagelle e i video della serata d'esordio. Ritmo fiacco, malgrado la crisi di Francesca Cipriani.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 06:05:00 GMT)

GIUCAS CASELLA VS CRAIG WARWICK / Lite in diretta all'Isola dei Famosi 2018 : colpa di un nome scritto male! : GIUCAS CASELLA contro CRAIG WARWICK, scoppia la Lite all'Isola dei Famosi 2018: il sensitivo italiano scrive male il nome sulla lavagna delle nomination e l'altro non apprezza.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 01:27:00 GMT)

GIUCAS CASELLA / È il peggiore della prima prova : penalità in arrivo per il sensitivo (Isola dei Famosi 2018) : GIUCAS CASELLA sarà fra i naufraghi che questa sera raggiungeranno le bianche spiagge di Cayos Cochinos. Come se la caverà il celebre illusionista? (Isola di Famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 00:43:00 GMT)

GIUCAS CASELLA / La "gara" in diretta con Amaurys Perez scatena le prima critiche (Isola dei Famosi 2018) : Giucas Casella sarà fra i naufraghi che questa sera raggiungeranno le bianche spiagge di Cayos Cochinos. Come se la caverà il celebre illusionista? (Isola di Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 23:00:00 GMT)

GIUCAS CASELLA vita privata : moglie e figli del re dell’ipnosi : Giucas Casella: età, altezza e vita privata del mago dell’ipnosi All’Isola dei Famosi 2018 quest’anno è arrivato Giucas Casella, il re dell’ipnosi. Stando alle ultime statistiche il naufrago sembra essere uno dei concorrenti favoriti della trasmissione. Ma cosa sappiamo di lui e della sua vita privata? Giucas Casella è nato il 15 novembre 1949 a […] L'articolo Giucas Casella vita privata: moglie e figli del re ...

Isola dei Famosi 2018 : Francesco Monte è il favorito degli scommettitori. Bene anche GIUCAS CASELLA - Cipriani e Formicola i meno quotati : Francesco Monte I pronostici, si sa, sono fatti per essere smentiti. E i fatti recenti lo dimostrano: Giulia De Lellis, ad esempio, è stata la favorita alla vittoria del Grande Fratello Vip per buona parte del programma, ma in finale ha dovuto piegarsi a Daniele Bossari. Intanto, però, anche per questa Isola dei Famosi 2018 gli scommettitori si sono già dati da fare e hanno indirettamente stilato una sorta di classifica dei favoriti alla ...

Isola dei Famosi 2018 : GIUCAS Casella : Giucas Casella L’Isola dei Famosi 2018 ha scovato il suo chef e addetto al fuoco. L’illusionista Giucas Casella si dice abile ai fornelli e capace di gestire le fiamme. Si mostra e si dichiara accomodante nei confronti degli altri naufraghi, ai quali però non perdonerà l’ipocrisia e il parlare male alle spalle. Chissà, magari per punizione li costringerà ad incrociare le mani e a simulare comportamenti imbarazzanti! Isola dei ...

GIUCAS Casella/ Il mago dell'ipnosi torna in Honduras a dieci anni dal malore (Isola dei Famosi 2018) : Giucas Casella sarà fra i naufraghi che questa sera raggiungeranno le bianche spiagge di Cayos Cochinos. Come se la caverà il celebre illusionista? (Isola di Famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 09:06:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Il cast : GIUCAS CASELLA pronto a terminare un'avventura iniziata 10 anni fa : ISOLA dei FAMOSI 2018, il cast ufficiale: ci saranno ancora sorprese? Le indiscrezioni aumentano mentre arriva il rifiuto di Sabrina Ghio e Corrado Tedeschi.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 09:50:00 GMT)