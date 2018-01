Giornata della Memoria | al teatro Villa Torliona “Lo sguardo oltre il fango” | ispirato al

Serie B Old Wild West - i migliori della 18Giornata : Girone A Punti - Giacomo Bloise (Coelsanus Robur et Fides Varese), Corrado Bianconi (Coelsanus Robur et Fides Varese), Andrea Paleari (Super Flavor Milano) 22 Rimbalzi - Edoardo Fontana (Solbat Basket ...

Video/ Juventus-Genoa (1-0) : highlights e gol della partita. Parla Lichtsteiner (Serie A 21^ Giornata) : Video Juventus-Genoa (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita nella 21^ giornata di Serie A. I bianconeri hanno ospitato i grifoni nell'ultimo posticipo del week-end.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 12:00:00 GMT)

Giornata della memoria a Fossano : cerimonia ai giardini "Lidia Rolfi" : ... sette pannelli che ripercorrono, in sintesi, i momenti salienti della vita della scrittrice, insegnante e deportata politica dalla nascita a Mondovì nel 1925, alla sua educazione in pieno regime ...

Boldrini su Giornata Memoria : siamo tutti della stessa razza : Roma – La presidente della Camera, Laura Boldrini, è così intervenuta su Radio1 parlando della giornata della Memoria: “La razza non esiste, siamo tutti della razza... L'articolo Boldrini su giornata Memoria: siamo tutti della stessa razza su Roma Daily News.

Giornata della Memoria a Lucca : Organizzata dal Coordinamento nazionale dei docenti dei diritti umani si terrà a Lucca una iniziativa per celebrare la Giornata della Memoria

Serie A - gol e marcatori della 21esima Giornata : La vittoria del Napoli in casa dell'Atalanta grazie al gol di Mertens è il primo verdetto della 21esima giornata di Serie A, tornata in campo dopo la pausa invernale. Il big match della domenica ...

Hockey su pista - i migliori italiani della 17^ Giornata di Serie A1 : Ambrosio esagera contro il Giovinazzo - Verona e De Oro bomber da primato : bomber di razza alla ribalta in occasione della 17^ giornata del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista. Gli attaccanti della Nazionale italiana fanno faville e si rivelano decisivi per le sorti della proprie rispettive squadre, in particolare nella contesa per le prime posizioni e per la zona playoff. Di seguito, i migliori italiani del 17° turno di Serie A1: Alessandro Verona: prende per mano il Lodi nel momento più critico della ...

Basket - A1 femminile 2018 : le migliori italiane della 15esima Giornata. Consolini e Ragusa arrivano al terzo posto - si rivede Zandalasini : La classifica del Campionato di Serie A1 di Basket femminile 2018 cambia: il Passalacqua Trasporti ha vinto nell’ultimo turno nello scontro diretto con la Gesam Gase & Luce Lucca salendo al terzo posto in solitaria, inserendosi tra le migliori 4 squadre del campionato. Continua il momento negativo del Fila San Martino, che ha perso contro il Broni ed è sprofondato addirittura al sesto posto, che potrebbe complicare e non poco le cose ...

Rugby : i migliori italiani nell’ultima Giornata di Champions Cup e Challenge Cup. Bene la mediana della nazionale : Ultima giornata per quanto riguarda i gironi preliminari delle Coppe Europee di Rugby nel week-end. Benetton Treviso e Zebre sono state impegnate rispettivamente in Champions Cup e Challenge Cup, con la squadra guidata da Michael Bradley che si è imposta (per la prima volta stagionale nella manifestazione) in casa con l’Agen. Andiamo a rivivere questo turno con i migliori azzurri in campo. Carlo Canna: ancora performance di sostanza per ...

Spoleto - Giornata della Memoria : ecco il programma : ... articolati su più giornate (dal 25 gennaio al 5 febbraio) per commemorare la Shoah attraverso approfondimenti, proiezioni di film, letture, spettacoli teatrali e un itinerario all'interno della ...