Gemma e Tina si detestano a causa di Giorgio? Ultime news

Uomini e Donne Puntata di Oggi 24 gennaio 2018. Gemma : Tina e Giorgio hanno una tresca! : Gemma Galgani ammette di provare dei sentimenti per Giorgio, ma nello stesso tempo vuole continuare a conoscere Raffaele. Tina si ribella, ma la dama piemontese si difende dicendo che la Cipollari ha una tresca con Manetti! Gemma Galgani non si arrende ed afferma ancora una volta che Tina e Giorgio hanno una tresca d’amore! Maria De Filippi saluta i presenti e dal parterre maschile, Domenico esordisce dicendo di aver fatto dei sogni al ...

Aaron / i retroscena del "regalo" di Tina Cipollari a Gemma Galgani - i retroscena (Uomini e donne) : Aaron è il gigolò che Tina Cipollari 'regala' a Gemma Galgani durante l'ultima puntata del Trono Over di Uomini donne. Ecco i retroscena della divertente vicenda.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 10:00:00 GMT)

Uomini e Donne - chi è Aaron? Le foto bollenti e i servizi offerti dal gigolò ingaggiato da Tina Cipollari per Gemma Galgani : A Uomini e Donne Tina Cipollari regala un gigolò a Gemma Galgani che manda in visibilio e scatena la fantasia delle fan del programma sul web. Il regalo trash di Tina fa scalpore e il sito di Aaron va ...

Uomini e Donne - anticipazioni over : Gemma esce con Raffaele - Sossio torna da Valentina : La dama torinese delusa dopo la sfilata, si consola con il nuovo cavaliere. Valentina congeda Sossio per la seconda volta.

Uomini e Donne : Gemma insieme a Raffaele - uno spasimante per Tina : Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani sta bene insieme a Raffaele, ma pensa ancora a Giorgio La nuova registrazione del Trono Over parte con un filmato riassuntivo della sfilata della scorsa puntata. Gemma si è presentata sulla passerella con un abito che Giorgio non ha gradito, tanto da darle un sei. Una volta lasciato lo […] L'articolo Uomini e Donne: Gemma insieme a Raffaele, uno spasimante per Tina proviene da Gossip e Tv.

UOMINI E DONNE - REGISTRAZIONE TRONO OVER/ Anticipazioni - Gemma : "Giorgio non si lascia andare a causa di Tina" : Oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, verranno registrate le nuove puntate del TRONO OVER di UOMINI e DONNE: quali saranno gli sviluppi tra Gemma e Giorgio?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 19:25:00 GMT)

AARON/ Chi è il gigolò che Tina Cipollari ha regalato a Gemma Galgani : "Dalle 21.30 è tutto tuo" : AARON, chi è il gigolò che Tina Cipollari ha regalato a Gemma Galgani: le presentazioni con la dama nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 15:19:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over - Gemma senza parole : il regalo hot di Tina! (17 gennaio) : Uomini e Donne, Oggi 17 gennaio 2018 in onda il Trono Over. Colpo di scena per Gemma Galgani: in studio arriva il regalo hot di Tina Cipollari, un gigolò!(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 13:26:00 GMT)

Uomini e Donne Puntata di Oggi 11 gennaio 2018 - Tina a Gemma : “non hai rispetto per te stessa!” : In questo video Uomini e Donne Over vedrete ciò che accadrà nella prossima Puntata. Gemma ruba un bacio a Giorgio. Tina si vergogna di lei. Ida esce con Sossio e Riccardo, ma preferisce quest’ultimo. Annamaria abbandona la trasmissione dopo essere stata smascherata da Raffaele! Gemma Galgani ruba un bacio a Giorgio Manetti, mentre Tina indignata inveisce contro di lei! Nella seconda parte di Uomini e Donne Over al centro della scena ...