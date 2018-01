FRANCO COSTA E' MORTO Video | addio al giornalista sportivo | il ricordo dei media di Juve

Addio a FRANCO COSTA - storico inviato di 90° minuto : aveva 77 anni : È in lutto il giornalismo sportivo per la morte di Franco Costa. aveva 77 anni e per oltre trent'anni è stato uno dei volti della Rai: in particololare è stato inviato della...

FRANCO COSTA morto - il giornalista sportivo volto di 90° minuto aveva 77 anni : È morto a 77 anni il giornalista sportivo Franco Costa. Assunto nel 1980, aveva lavorato in Rai per oltre trent’anni e prima collaborato con le principali testate sportive e non del Paese: dalla Gazzetta dello Sport a Tuttosport, dal Corriere della Sera a Stampa Sera. Il suo nome e il suo volto rimangono però indissolubilmente legati a 90° minuto e ai racconti delle partite di Juventus e Torino. Costa era diventato celebre per le sue ...

