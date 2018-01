Fmi rialza le stime sulla crescita italiana : ROMA Il Fondo monetario rivede al rialzo le stime sulla crescita dell'economia italiana ( +1,6% nel 2017 , +1,4 nel 2018 e +1,1% nel 2019), ma mette in guardia sui rischi "dell'incertezza politica". Intanto il leader di Fi, Silvio Berlusconi , vola a Bruxelles per ...

Fmi - rialza stime Pil su Italia : +1 - 4% in 2018 e +1 - 1% in 2019 : Roma, 22 gen. (askanews) Il Fondo Monetario Internazionale è più ottimista sull'economia Italia na e ha rivisto al rialzo le stime del Pil tricolore del 2018 , che sale all'1,4%, e del 2019 che passa all'1,1%, con incrementi rispettivamente di 3 e 2 decimi di punto rispetto alle ...

Fmi rialza stime Pil Italia : ... nell'aggiornamento del World Economic Outlook, presentato a Davos in occasione del World Economic Forum, il Fmi prevede per il 2018 una crescita dell'economia Italia na dell'1,4% (+0,3 punti rispetto ...

Fmi rialza stime Pil Italia : ... nell'aggiornamento del World Economic Outlook, presentato a Davos in occasione del World Economic Forum, il Fmi prevede per il 2018 una crescita dell'economia Italia na dell'1,4% (+0,3 punti rispetto ...

Fmi rialza stime pil Italia - ma occhio a elezioni : rischi per riforme : Corre la crescita mondiale, ottimismo della direttrice Lagarde: qualche preoccupazione, però, nel medio termine

Fmi rialza le stime della crescita per l'Italia - ma si teme incertezza politica : I tecnici di Washington fissano all'1,6% l'incremento del Pil nel 2017, all'1,4% nel 2018 (lo 0,3% in più rispetto a ottobre) e all'1,1% nel 2019 (lo 0,2% in più rispetto alle previsioni precedenti)