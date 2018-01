Flat tax al 23% | incognita costi e vantaggi reddito per reddito L' anteprima sul

Berlusconi (condannato per frode fiscale) : “Dopo la Flat tax galera per chi evade. Aumenteremo pene come in Usa” : Silvio Berlusconi che promette pene più severe per gli evasori. Anzi, “la galera”. E’ successo domenica sera durante l’intervista data dall’ex Cavaliere a Massimo Giletti a Non è l’Arena su La7. Berlusconi, condannato in via definitiva per frode fiscale, ne ha parlato al termine di un passaggio sulla flat tax e quella che lui stesso definisce “rivoluzione del fisco”. “Volevo introdurre la ...

Flat tax - a beneficiare dell’aliquota unica sarebbero soprattutto i ricchi : Le proposte di Flat tax di Forza Italia e Lega darebbero un gettito nettamente inferiore a quello attuale dell’Irpef, anche con un ottimistico recupero totale dell’evasione. A beneficiare del risparmio di imposta sarebbero soprattutto i redditi più alti. di Massimo Baldini e Leonzio Rizzo (Fonte: www.lavoce.info) Due ipotesi di Flat tax In questi primi scampoli di campagna elettorale sono emerse nelle piattaforme del centrodestra due proposte di ...

Renzi : Flat tax è la tassa dello sceriffo di Nottingham - non di Robin Hood : "La flat tax proposta da Berlusconi è ingiusta. Inoltre, è una misura senza copertura". Matteo Renzi replica così al leader di Fi che fa della aliquota fiscale unica il cavallo di battaglia della sua campagna elettorale

Renzi : 'La Flat tax è una tassa alla Robin Hood ma al contrario' : La flat tax proposta dal centrodestra "è una tassa alla Robin Hood ma al contrario, toglie ai poveri per dare ai ricchi". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi, aggiungendo: "Perché dovremmo ...

Berlusconi : 'premier indicato da FI'. Obiettivi : privatizzare per ridurre debito - Flat tax : Il centrodestra vincerà, ne è certo il Cavaliere che rilancia sulla flat tax, con aliquota unica al 23%. Nelle prossime ore incontrerà a Bruxelles il presidente della Commissione Juncker

Il piano Berlusconi sulla Flat tax - sconti a pioggia con l'Irpef al 23% : Roma, 21 gennaio 2018 - Questa volta, promettono gli uomini vicini a Berlusconi , si fa sul serio. La flat tax non è solo una promessa da manifesti elettorali. La "tassa piatta", ovvero un'aliquota ...

Renzi : "Flat tax è per milionari come Berlusconi e Grillo" : La flat tax è "irrealizzabile economicamente" , da "Robin Hood all'incontrario, dà ai ricchi e leva ai poveri", è "per i milionari come Berlusconi e Grillo " e "andranno via gli 80 euro". Lo dice il ...

Berlusconi promette taglio tasse da 30 mld e la Flat tax : Roma, 20 gen. (askanews) La Flat tax è il punto principale del programma fiscale dell'alleanza di centrodestra, ma il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi assicura tagli di imposte per una cifra ...

Berlusconi : "Niente appello per chi è assoltoLa Flat tax al 23% per famiglie e imprese" : Nel programma del centrodestra,"ci sarà anche il fatto che se per esempio un cittadino italiano imputato viene dichiarato innocente, i pm non possono più richiamarlo in appello, rovinandogli definitivamente la vita" ha detto Berlusconi a "Mattino 5".