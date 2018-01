Fioretto | Garozzo numero 1 nel ranking mondiale

Scherma - Coppa del Mondo Torino e Gyor 2017 : l’Italia punta al doppio successo nel Fioretto - torna in pedana Daniele Garozzo : Domani inizierà un fine settimana particolarmente ricco per la Coppa del Mondo di Scherma. Infatti a Torino avremo il Grand Prix di fioretto, che vedrà salire in pedana sia gli uomini che le donne, mentre a Gyor (Ungheria) saranno impegnati gli sciabolatori per il secondo appuntamento stagionale. Andiamo quindi ad analizzare le aspettative azzurre per queste gare. Partiamo dal fioretto maschile, dove avremo il ritorno in pedana di Daniele ...