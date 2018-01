: Finalmente Dries: il Napoli ritrova il suo bomber - lucacirex : Finalmente Dries: il Napoli ritrova il suo bomber - Frances32377138 : @dries_mertens14 Finalmente hai segnato dopo 3 mesi - Ida_Giuseppe : @dries_mertens14 Grande dries sei tornato finalmente - NicchiaLina : @dries_mertens14 Grande Dries finalmente sei tornato al goal ,grazie per la grande vittoria forza Napoli ? - SalvatoreColuc7 : @dries_mertens14 Grande Mertens....finalmente....sei il top....sempre e solo forza Napoli..... -

(Di martedì 23 gennaio 2018) Ottantaquattro giorni e 910' poi,, l'urlo liberatorio: il protagonista non poteva che essere lui,#mertens. La lunga e sofferta astinenza dal gol in campionato del belga pareva ormai irrisolvibile, quasi aci si fosse abituati ad una macumba iniziata successivamente alla gara interna col Sassuolo di fine ottobre: un'eternita'. Vero, in mezzo il gol in Champions allo Shakthar e quello inutile nei quarti di Coppa Italia, senza dimenticare i sei assist tra campionato ed Europa: ma il destro tanto sopraffino quanto beffardo che si è insaccato alle spalle di Berisha al minuto 65 di Atalanta-VIDEO, in un'insolita assolata e tiepida domenica invernale bergamasca, ha cancellato in un istante le critiche e i giudizi un po' affrettati su un calciatore che ha cambiato pelle nel giro di appena un anno. In tanti infatti, tra addetti ai lavori e non, avevano ...