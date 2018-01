Filippine | eruzione del vulcano Mayon | 56mila le persone in fuga

Eruzione del vulcano Mayon - è allerta nelle Filippine - : In seguito a fenomeni esplosivi, le autorità di Manila ritengono che il cratere possa eruttare da un momento all'altro. Evacuate 27mila persone

