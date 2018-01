FIGC | ormai è il teatro dell' assurdo

: Ennesima rapida da parte del @sscnapoli contro l @Atalanta_BC ..ormai non si contano più gli episodi pro #Napoli in… - furiacecasg : Ennesima rapida da parte del @sscnapoli contro l @Atalanta_BC ..ormai non si contano più gli episodi pro #Napoli in… - tommandrea : Imbarazzante la richiesta della procura della #FIGC sulla questione #AnnaFrank Questione ormai chiusa, una sentenz… - LazioNews_24 : Avv. Mignogna: «Scudetto 1915? Ormai manca solo la FIGC. Tra le ultime novità…»: L'avv… - famigliasimpson : @Peppe_FN @ModenaFC_1912 @VicenzaCalcio @gagravina @FIGC Ormai non c'è più da distruggere in Figc abbiamo toccato g… - giginuzzo2 : @Eaglespersempre @Andrea_sfl_75 @F_prod_42 @scatto_da_fermo @RicciGianm @CZampa_official @FIGC @Plaid_Infantino… -

(Di martedì 23 gennaio 2018) Prima Giampiero Ventura, poi Carlo Tavecchio. Per gli italiani, la responsabilita'a clamorosa eliminazionea Nazionale dalla fase finalea Coppa del Mondo va equamente condivisa. Abbiamo invero pochi dubbi su quello che sarebbe stato il destino di un gruppo di giocatori poverissimo di talento ai Mondiali di Russia, tuttavia cedere il passo dinanzi ad una squadra complessivamente mediocre come la Svezia è stata una vera Caporetto. Inevitabile per i due responsabili farsi da parte: silurato il CT, to a breve dal numero unoa #. Sono trascorsi poco più di tre mesi, ma nelle stanze dei bottoni del calcio italiano la situazione è sempre la stessa: giochi di potere e politica di quartiere che non portano a nulla, probabilmente nemmeno ad un presidente federale. I candidati ufficiali ad oggi sono tre: Damiano Tommasi, Cosimo Sibilia e Gabriele Gravina, nessuno ...