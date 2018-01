Festival della Cucina Mantovana | protagonista è il territorio

Roma - l'illusione in palcoscenico al Teatro Olimpico - torna Supermagic : il Festival della magia : torna, anche quest'anno al Teatro Olimpico, dal 25 gennaio al 4 febbraio, l'evento magico più atteso d'Italia, Supermagic, il festival Internazionale della magia. Giunto alla XV edizione, lo ...

LAURA PAUSINI / L'addio della cantante alla piccola Giulia Nicoli : dal Festival di Sanremo all'evento romano : LAURA PAUSINI, attraverso i social, ha dedicato parole bellissime ad una sua piccola fan scoparsa per una malattia al cuore, Giulia Nicoli. La bambina era una grande fan della cantante.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 12:52:00 GMT)

Le Vibrazioni : 'Così sbagliato' è il titolo della canzone che canteranno al Festival di Sanremo : Ecco svelato il nome del nostro prossimo album! #Sanremo2018 #V #cosisbagliato 📷 @chiaramirelli Qui la chiacchierata col @corriere : http://www.corriere.it/spettacoli/18_gennaio_06/...

Festival della Scienza 2018 - aperto il bando per la proposta di eventi : "Raccontiamo la Scienza in modo innovativo e coinvolgente" è lo slogan del prossimo Festival della Scienza 2018, in programma dal 25 ottobre al 4 novembre prossimi a Genova, ma che in questi giorni ha aperto il bando per l'invio di proposte di eventi (mostre, laboratori, conferenze, spettacoli) ...

Sanremo 2018 : tutte le novità del 68° Festival della Canzone Italiana : Sanremo 2018 partirà il 6 febbraio e durerà come tradizione cinque serate fino alla finale di sabato 10 febbraio. Ecco di seguito tutte le novità di questa edizione del 68° Festival della Canzone Italiana. LA GUIDA COMPLETA SU #Sanremo Sanremo 2018: tutte le novità del 68° Festival della Canzone Italiana CONDUTTORI. La prima novità saliente è il cambio effettuato alla guida del Festival. Terminata l’era di Carlo Conti (durata per ben tre ...

Trieste Film Festival 2018 : il programma della ventinovesima edizione dal 19 al 28 gennaio : Dal 19 al 28 gennaio 2018 a Trieste si svolgerà un importante appuntamento con il cinema dell’Europa centro orientale: il Trieste Film Festival, giunto quest’anno alla 29esima edizione, diretta da Fabrizio Grosoli e Nicoletta Romeo. Il Trieste Film Festival è nato alla vigilia della caduta del Muro di Berlino (l’edizione “zero” è datata 1987), il Festival […]

Sanremo : le peggio vestite della storia del Festival : Ogni anno è sempre la stessa storia: critiche, applausi, polemiche e curiosità volteggiano attorno al Festival di Sanremo

Al liceo scientifico di Vibo il Primo Festival della Scienza : Un incontro quello promosso il 19 gennaio alle 15 presso il liceo scientifico di Vibo Valentia per presentare il progetto del Primo Festival della Scienza da tenersi nella seconda decade del mese di Maggio nei locali dello stesso istituto. L'obiettivo dell'evento " spiegano dal liceo - è quello di favorire, sostenere e promuovere la cultura e le ...

Festival della Criminologia a Genova - 15mila presenze in due giorni al Ducale : Una grandissima affluenza che ci riporta al quesito iniziale: perché la questa scienza affascina tanto? Lo abbiamo chiesto ad alcuni protagonisti della prima giornata; oggi la seconda. 'Genova - ...

Festival della Criminologia a Genova - 6mila presenze il primo giorno. Oggi altri incontri : Una grandissima affluenza che ci riporta al quesito iniziale: perché la questa scienza affascina tanto? Lo abbiamo chiesto ad alcuni protagonisti della prima giornata; Oggi la seconda. 'Genova - ...

Festival della Criminologia a Genova : terrorismo - cold case e il caso Bilancia gli eventi clou della prima giornata : La prima giornata del Festival della Criminologia propone quattro eventi divulgativi che davvero possono avvicinare questa scienza al grande pubblico. Il Festival si apre però in mattinata, alle 9 ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città SANREMO 2018. VERTICE IN PREFETTURA SU ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA PER IL Festival della ... : Il dispositivo di controllo del territorio nel suo complesso , nonché delle aree e dei siti particolarmente interessati dagli spettacoli di intrattenimento , sarà regolato tenendo conto DELLA ...

Torino - torna “Fish&Chips” il Festival del cinema erotico : “Un omaggio ai 50 anni della rivoluzione sessuale” : Al via la terza edizione del Fish & Chips Erotic Film festival. Un omaggio al cinquantenario della rivoluzione sessuale del ’68, una selezione di 11 film in concorso e numerosi cortometraggi internazionali. L’intervista alla giovanissima direttrice Chiara Pellegrini che racconta: “Purtroppo o per fortuna nessuno ha mai protestato contro questo festival, anzi la città di Torino lo ha accolto molto bene sin ...