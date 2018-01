Fabio Fazio soffre ancora la concorrenza di Canale 5 e di Giletti

Ascolti tv : vince Fabio Fazio con 'Che tempo che fa' - in crescita 'Amore criminale' : Ancora un buon risultato per "Che tempo che fa" di Fabio Fazio su Rai1 che si aggiudica la gara degli Ascolti nel prime time di ieri con, nella prima parte, 3.765.000 (share 14.29%) e, nella seconda ...

ASCOLTI TV/ 21 gennaio 2018 : in calo Fabio Fazio e “Liberi sognatori” : ASCOLTI domenica 21 gennaio 2018. Calano Che tempo che fa su Rai 1, che vince la serata, e la fiction “Liberi sognatori” in onda su Canale 5.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:21:00 GMT)

Fabio Fazio - Che tempo che fa : lo share tracolla - perde più di 4 punti in una settimana : A Fabio Fazio , Boris Becker non basta. Nonostante il tennista, Che tempo che fa marca un clamoroso calo negli ascolti rispetto alla puntata della scorsa domenica, in cui il conduttore aveva raggiunto ...

Fabio Fazio e Boris Becker come Fantozzi e il ragionier Filini a "Che tempo che fa" : A Che tempo che Fa su Rai 1 un grande protagonista della storia del tennis: Boris Becker. L'icona del tennis si è prestata ad un simpatico sketch: Fazio lo ha coinvolto infatti in un rifacimento della scena cult di Fantozzi invitandolo ad uno scambio di tennis immersi nella nebbia al grido di "ragionier Becker, batti?" e l'immancabile risposta di Becker: "Che fa Fazio, mi dà del tu?".

Boris Becker/ Partita a tennis con Fabio Fazio (Che tempo che fa) : Il tre volte vincitore di Wimbledon Boris Becker questa sera si racconterà nel salotto di Fabio Fazio, dove avrà la possibilità di ripercorrere.... (Che tempo che fa)(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 22:06:00 GMT)

Che tempo che fa : gli ospiti di Fabio Fazio questa sera 21 gennaio : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti di oggi 21 gennaio Ancora una volta il grande cinema fa tappa ...

Fabio Fazio - la voce da Sanremo : c'è lui dietro la scelta di Claudio Baglioni - perché il Festival rischia grosso : Un Festival di Sanremo molto musica e pochi frizzi e lazzi. Con un richiamino al 1968 che non è dato solo dal numero dell'edizione della kermesse né dal cinquantennale dell'anno più mitizzato del 900. ...

Ascolti : Romanzo famigliare batte Perfetti sconosciuti - bene Fabio Fazio : Ascolti tv di lunedì 15 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E com’è andato Che fuori tempo che fa? Ascolti tv di lunedì 15 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso la terza puntata della fiction Romanzo famigiare. Risultati? 5.283.000 spettatori (21,5% di share). Su Canale […] L'articolo Ascolti: Romanzo famigliare batte Perfetti sconosciuti, bene Fabio Fazio proviene da Gossip e Tv.

Anche Liberi Sognatori mette in difficoltà Fabio Fazio : Torna a brillare Canale 5 la domenica sera. Dopo il grande successo di Rosy Abate è ancora il tema mafia a catturare l’attenzione degli italiani. Nella sfida degli ascolti tv nel periodo in sovrapposizione Fabio Fazio ha registrato 4,093 milioni e…Continua a leggere →

Fabio Fazio batte Massimo Giletti. Ascolti tv - 'Che tempo che fa' senza politici trionfa : La politica non è pane per Fabio Fazio . Sarà un caso, ma quando a Che tempo che fa non ci sono onorevoli, premier o ministri a cui inginocchiarsi il conduttore più pagato di Raiuno torna a fare buoni ...

Fabio Fazio - la grana Orietta Berti : 'Gli ho telefonato - cosa mi ha detto'. Poi sputtana i comunisti : Succede spesso nel mondo dello spettacolo, con attori, attrici, cantanti e presentatori pubblicamente che fanno spesso sfoggio delle loro preferenze. Ma stavolta c'è di mezzo la Rai, perché la Berti ...

Fabio Fazio - stipendio bloccato dalla corte dei conti? : Un enigma, Fabio Fazio, secondo quanto scrive Dagospia, sarebbe ancora senza stipendio. La corte dei Conti, infatti, avrebbe bloccato il pagamento. Ricordiamo che Dagospia si definisce “Risorsa informativa online a contenuto generalista che si occupa di retroscena. È espressione di Roberto D’Agostino“. Fabio Fazio, un enigma E’ proprio su Dagospia, che compare un flash venerdì 12 gennaio 2018: FLASH! SEMBRA CHE FabioLO ...

Fabio Fazio ancora senza stipendio : Il pagamento stipendio faraonico di Fabio Fazio sarebbe stato bloccato dalla Corte dei Conti. L'indiscrezione è stata diffusa con un flash sul sito Dagospia. Il problema nasce dall'indagine che la ...

Fabio Fazio - Dagospia : la Corte dei Conti ha bloccato il pagamento del suo stipendio : Un flash, su Dagospia . Si parla di Fabio Fazio e del suo faraonico stipendio in Rai, pari a 2,8 milioni di euro l'anno . Uno stipendio che però, secondo quanto scrive Dago , non arriva. O quantomeno ...