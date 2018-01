Evacuati 100 turisti in elicottero in Alto Adige per l' allarme valanghe

Francia - rischio valanghe sul Monte Bianco : Evacuati 1000 chalet : Il rischio di valanghe sul Monte Bianco e’ al massimo livello in queste ore. Oltre 100 chalet sono stati evacuati sul versante francese e a Chamonix a centinaia di turisti e’ stato suggerito di stare chiusi in casa. “La situazione e’ straordinaria – ha spiegati il sindaco della citta’, Eric Fournier – abbiamo avuto in 45 giorni l’equivalente di cinque mese di neve”. “Da quando sono ...

Neve Sestriere - 100 Evacuati da hotel : 13.22 Neve Sestriere, 100evacuati da hotel Proseguono i disagi sull'arco alpino in Piemonte e Val d'Aosta per il forte pericolo valanghe.Un centinaio di persone sono state evacuate dall'hotel,ex villaggio olimpico,di Sestriere,per la Neve che ha invaso una trentina di stanze Intanto, secondo i metereologi il mese di gennaio fa registrare nuovi record: a Palermo e Roma la temperatura non era mai stata così calda da 40 anni. Mentre il 2017 si è ...

Maltempo Valle d’Aosta : pericolo valanghe - 100 Evacuati a Champoluc : In corso l’evacuazione di un centinaio di persone a Champoluc, in Val d’Ayas (Valle d’Aosta) a causa del pericolo valanghe: si tratta di una settantina di turisti ospiti dell’albergo Relais du glacier, e circa 30 residenti. “Stiamo evacuando la zona sotto la montagna di Facciabella, nella parte vecchia del paese. Dopo procederemo con la chiusura della strada, nel tratto da Champlan a Champoluc,” spiega il ...

Capannone in fiamme - 100 Evacuati : (ANSA) - CORTEOLONA E GENZONE (PAVIA), 4 GEN - E' tuttora in corso il violento incendio divampato nella tarda serata di ieri in un Capannone di Corteolona e Genzone, in provincia di Pavia. Un ...

A fuoco un capannone nel Pavese. Allarme nube tossica e 100 Evacuati - : In fiamme una struttura industriale di circa 2000 metri quadrati di Corteolona e Genzone, lungo la provinciale 31. Nell'incendio bruciati plastica, pneumatici e altri materiali di scarto

Pavia - rogo nel capannone di rifiuti : allarme nube tossica «100 Evacuati» Foto|Video : Il rogo è divampato in una struttura industriale in disuso a Corteolona e Genzone. Appello dei sindaci: «Restate in casa». Già partite le indagini. La denuncia: «Da mesi viavai di camion che scaricano materiali». Famiglie evacuate dalle case limitrofe

Nube tossica nel Pavese - Evacuati in 100 : 01.39 Nube tossica nel Pavese,evacuati in 100 Evacuate circa 100 persone per l'allarme causato da una Nube tossica sviluppatasi per un rogo in un capannone industriale abbandonato nel Pavese.A dover abbandonare le proprie abitazioni, in via precauzionale, gli abitanti di Cascina San Giuseppe, la frazione di Inverno e Monteleone maggiormente investita dalla Nube che si è sprigionata dall'incendio di Corteolona e Genzone. Lo comunica l'Arpa, ...

Maltempo estremo in Emilia Romagna : circa 2100 Evacuati tra reggiano - parmense e modenese : Sono le province di Parma, Reggio Emilia e Modena quelle maggiormente colpite e interessate dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno investito l’Emilia-Romagna a partire da domenica scorsa, 10 dicembre, e che hanno portato i livelli idrometrici del torrente Parma e dei fiumi Enza e Secchia a superare i massimi storici registrati in precedenza. Le esondazioni nelle province di Parma e Reggio Emilia e la piena del fiume Secchia nel ...

Straripa il fiume Enza : 1000 Evacuati : E' ancora allerta maltempo in Italia. A creare l'allarme maggiore è ora il livello dei fiumi sotto osservazione dopo le abbondanti piogge delle ultime ore. Le situazioni più preoccupanti sono in ...

Maltempo - l'Enza tracima : 1000 Evacuati : 10.37 E' in corso, nel Reggiano,a Lentigione, nel Comune di Brescello, l'evacuazione di oltre mille persone per la tracimazione del fiume Enza. Il fiume ha rotto gli argini invadendo l'abitato e la zona industriale. L'evacuazione viene effettuata anche con un elicottero. Intanto proseguono pioggia e neve, con venti forti molto sul Friuli Venezia Giulia.Sono in corso fenomeni di piena del nodo idraulico di Modena (Secchia, Panaro, Naviglio) e ...

Bali - 100mila abitanti Evacuati per il vulcano : Il vulcano Agung da qualche giorno spaventa l’isola indonesiana di Bali, con la lava che sta già uscendo dal cratere. Circa 100mila persone sono state evacuate per il rischio di una violenta eruzione. Sono le persone che vivono nei villaggi attorno al vulcano: dovranno abbandonare le loro case e cercare riparo in zone più sicure. A decretarlo è stata l'agenzia responsabile per la gestione delle calamità naturali di Giacarta, ...