Elezioni | Salvini | “Lega è unico argine al razzismo | è evidente a tutti Chiamerò

Elezioni - Salvini candida gli economisti ‘No euro’ Bagnai e Borghi : “Basta diktat dall’Ue” : Alberto Bagnai e Claudio Borghi, due economisti che ormai da anni sostengono la tesi del fallimento dell’Euro e delle politiche economiche europee, saranno candidati in quota Lega. Il primo nel Lazio e in Abruzzo: “Ho scritto i primi articoli “No Euro” sette anni fa su “Il Manifesto”, ma ho capito che per difendere gli interessi economici nazionali serve un partito conservatore”. Il secondo, già ...

Elezioni - Bruxelles riabilita Berlusconi europeista. Salvini attacca : “Il 3%? Non esiste. No a larghe intese volute da Ue” : Uno ha annunciato l’intenzione di rispettare il limite Ue che fissa al 3% il rapporto tra deficit e pil. L’altro, invece, no: per lui quella regola non esiste. Solo su una cosa sono d’accordo: no alle larghe intese dopo le Elezioni. A 40 giorni dalle politiche del prossimo 4 marzo il centrodestra si trova già spaccato. E su un tema fondamentale: i rapporti con l’Unione Europea. Nel day after del ritorno a Bruxelles di ...

Elezioni 2018 Maroni a Salvini : 'Ministro dell'Interno? Gli darò qualche dritta ' : La Lombardia vola alto e il centrodestra punta alla vittoria. Idee chiare per il governatore Maroni. Territorio al centro Il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni e l'assessore al Territorio,...

Elezioni - D’Alema : “Non criminalizzo M5s. Più grave deriva neofascista della Lega”. Salvini : “Beve tanto vino” : Il Movimento 5 stelle? “La deriva neofascista della Lega è molto più preoccupante“. Parola di Massimo D’Alema, il leader di Liberi e Uguali che intervistato da Lucia Annunzia a In Mezz’ora con un sola frase riesce ad aprire ai pentastellati e a dare del fascista a Matteo Salvini. “Noi abbiamo delle discriminanti programmatiche e su questa base giudicheremo le forze politiche. Non partecipo alla criminalizzazione del ...

Elezioni - Salvini vs Travaglio : “Basta coi processi tv a Berlusconi”. “E’ vostro alleato - eravate con lui quando fece condoni fiscali” : Battibecco a Otto e Mezzo (La7) tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, sull’alleanza tra Lega e Forza Italia. Salvini insorge più volte durante il dibattito: “quando ci sarà Berlusconi, farete il processo a lui. Io sono qui a rappresentare un movimento che è quello che è cresciuto di più in questi anni”. “Veramente siete alleati” – ribatte Travaglio ...

Elezioni - Salvini a Travaglio : “Berlusconi? Sarebbe ottimo ministro Esteri”. “Lo ricordiamo quando fece le corna” : “Berlusconi mi ha candidato come ministro degli Interni? Per me lui Sarebbe un ottimo ministro degli Esteri“. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal leader della Lega, Matteo Salvini, che premette: “Se vince il centrodestra, come immagino, chi prende un voto in più tra me e Berlusconi farà il presidente del Consiglio, a patto che Berlusconi risolverà i suoi problemi come mi auguro”. E aggiunge: ...

Elezioni - Boldrini : “Salvini e Fontana chiedano scusa per sparate razziste. Centinaio? Denunciato per fake news” : “Fontana e Salvini si devono scusare con gli italiani, perché le loro sparate fanno il giro del mondo. E gli italiani non meritano questo, non meritano di essere noti per le sparate razziste“. Sono le parole della presidente della Camera, Laura Boldrini, ospite de L’Aria che Tira (La7). L’esponente di Liberi e Uguali continua: “Chi parla di razza è razzista e non capisce neanche come è stata usata la parola ...

Elezioni - Berlusconi : “Se vinciamo Salvini ministro dell’Interno. Ho nome autorevolissimo come premier” : Ospite di Myrta Merlino a L’Aria che Tira (La7), Silvio Berlusconi esordisce denunciando, come sempre, il pericolo del M5S: “Mi sento un giovane in campo. Mi sono sempre stancato della politica, non mi è mai piaciuta e non mi piace assolutamente neppure adesso. Ma ho sempre sentito forte il dovere di essere in campo, adesso perché il Paese non finisca nelle mani di una setta pericolosa che si chiama 5 stelle e che distruggerebbe il Paese e il ...

Elezioni - Salvini : “Bongiorno candidata. Non è riciclata della politica”. E lei : “Vaccini? Condivido posizione Salvini” : “Giulia Bongiorno si candida come capolista della Lega in diversi territori del Paese”. Lo annuncia Matteo Salvini presentandosi in conferenza stampa a Montecitorio con l’avvocato penalista, protagonista delle campagne contro la violenza sulle donne e che difese, tra gli altri, Giulio Andreotti. La Bongiorno è stata già deputata dal 2008 al 2013, quando ricoprì l’incarico di presidente della commissione Giustizia della Camera, eletta nelle file ...

Elezioni - Berlusconi : “Se Strasburgo cancella la mia decadenza - vado a Palazzo Chigi. E Salvini al ministero dell’Interno” : “Se arrivasse da Strasburgo una sentenza che cassi la decisione del Senato non potrei tirarmi indietro e andrei a Palazzo Chigi. E’ poco probabile però perché conosco i tempi di Strasburgo“. Lo afferma Silvio Berlusconi a L’aria che tira su La7. “Se io andassi a Palazzo Chigi – ha aggiunto – penso che Salvini possa scegliere e lui essendo un centravanti di sfondamento potrebbe andare al ministero ...