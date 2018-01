Intervista a Donatella Tesei - candidata indipendente con la Lega alle Elezioni politiche : del Direttore, Marcello Migliosi MONTEFALCO "Il problema principale del Paese è ridare dignità al lavoro e ai giovani. Ciò che è stato fatto fino qui non ridà centralità al lavoro. Non lo ridà ai ...

Elezioni politiche 2018 - il Viminale ammette 75 simboli su 103 : Sono 75 - su 103 presentati in vista delle Elezioni Politiche del 4 marzo - i simboli ammessi dal Viminale. In 19 casi, infatti, il Ministero dell'Interno ha rilevato irregolarità nel contrassegno o dati mancanti nella dichiarazione di trasparenza depositata in base alla normativa vigente. I partiti hanno quindi 48 ore dalla notifica per mettersi in regola.In 9 casi, invece, la carenza documentale è tale che i partiti non potranno proprio ...

Elezioni politiche - il Viminale : 75 simboli ammessi su 103 depositati : ... b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza depositati; c) il programma elettorale con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica depositati. Nella stessa ...

Elezioni politiche - Viminale : 75 simboli ammessi su 103 depositati : ... b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza depositati; c) il programma elettorale con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica depositati. Nella stessa ...

La nota dei Vescovi delle Diocesi della Lombardia in vista delle Elezioni politiche ed amministrative 2018 : Alla politica, ai politici chiediamo anche attenzione alle grandi questioni che il progresso della scienza mette nelle nostre mani, come oggetto di un discernimento necessario: le questioni etiche ...

Elezioni politiche - Uvp designa Alessia Favre alla Camera : L'Uvp ha designa Alessia Favre quale candidata per il seggio della Camera dei deputati alle Elezioni politiche del 4 marzo. Di fatto, il Movimento ha rinunciato a candidare l'ex presidente del ...

Elezioni politiche - l'Uvp propone Alessia Favre - AostaOggi.IT : Twitter In giornata vertice di maggioranza per decidere la candidatura alla Camera AOSTA. Potrebbe essere ufficializzato oggi il nome del candidato alla Camera della coalizione di maggioranza. Visti i ...

Elezioni politiche - per chi fanno il tifo i vescovi : “La Chiesa non è un partito e non stringe accordi con alcun soggetto politico”: le parole del cardinale Gualtiero Bassetti al consiglio permanente della Cei posizionano l'episcopato italiano...

Sondaggi elettorali 2018 - Index e Tecne' : le intenzioni di voto per le Elezioni Politiche : Stabile il PD al 24,0%, si conferma terza forza politica Forza Italia al 15,6% che guadagna lo 0,6% e allunga sulla Lega al 13,6%, che perde lo 0,1%. Liberi e Uguali al 6,5% sale di 3 decimi, ...

Il medico Roberto Burioni non si candiderà alle prossime Elezioni politiche : Il medico Roberto Burioni ha confermato che non si candiderà alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, Burioni ha detto di avere ricevuto da Matteo Renzi la proposta di candidarsi come indipendente The post Il medico Roberto Burioni non si candiderà alle prossime elezioni politiche appeared first on Il Post.

Elezioni politiche - il consigliere Bessi (Pd) : 'L'agricoltura avrà un luogo prioritario' : ...2018 'Ritengo importante che il Pd di Ravenna abbia dedicato l'inizio della campagna elettorale a Ravenna del 18 gennaio scorso al ruolo sempre più strategico dell'agroalimentare nell'economia ...

Sondaggi Elezioni politiche 2018 ultimi dati : in testa Silvio Berlusconi Video : Cosa rivelano gli ultimi Sondaggi per le #elezioni politiche 2018 del prossimo 4 marzo? Quali sono i dati di queste ore e chi è in testa alle preferenze [Video] degli Italiani? Sono queste le domandw che nelle ultime settimane impazzano sul web e sui social, dove in moltissimi sono curiosi di sapere quali siano le intenzioni di voto degli Italiani in vista delle prossime elezioni dove finalmente saremo di nuovo chiamati al voto. Cosa voteranno ...

Elezioni politiche - su Sky tg24 “Italia 18” : Nuovi approfondimenti, interviste e fact checking, con un occhio attento alle giovani generazioni. Sky tg24 HD seguirà la campagna elettorale per le Elezioni politiche con “Italia 18”, una serie di contenuti dedicati alle prossime consultazioni. 18 come l’anno delle Elezioni, ma anche come l’età simbolica dei ragazzi che per la prima volta si apprestano a votare. La testata diretta da Sarah Varetto ha scelto di raccontare la marcia verso le ...

Sondaggi Elezioni politiche 2018 ultimi dati : in testa Silvio Berlusconi : Cosa rivelano gli ultimi Sondaggi per le elezioni politiche 2018 del prossimo 4 marzo? Quali sono i dati di queste ore e chi è in testa alle preferenze degli Italiani? Sono queste le domandw che nelle ultime settimane impazzano sul web e sui social, dove in moltissimi sono curiosi di sapere quali siano le intenzioni di voto degli Italiani in vista delle prossime elezioni dove finalmente saremo di nuovo chiamati al voto. Cosa voteranno gli ...