Elezioni | Berlusconi | “Avremo maggioranza sia al Senato che alla Camera Grandi

Elezioni - Bruxelles riabilita Berlusconi europeista. Salvini attacca : “Il 3%? Non esiste. No a larghe intese volute da Ue” : Uno ha annunciato l’intenzione di rispettare il limite Ue che fissa al 3% il rapporto tra deficit e pil. L’altro, invece, no: per lui quella regola non esiste. Solo su una cosa sono d’accordo: no alle larghe intese dopo le Elezioni. A 40 giorni dalle politiche del prossimo 4 marzo il centrodestra si trova già spaccato. E su un tema fondamentale: i rapporti con l’Unione Europea. Nel day after del ritorno a Bruxelles di ...

Elezioni - Berlusconi : “La sfida è tra destra e M5S. La sinistra è una scatola vuota senza progetti” : “La sfida è tra la coalizione di centrodestra e il Movimento 5 Stelle, perché la sinistra si è tirata indietro dalla sfida elettorale per suo conto. L’avversario non è più la sinistra ma i partiti populisti, in tutta Europa, e in Italia c’è una situazione uguale. La sinistra mi fa pensare a una scatola vuota di progetti, di idee e di anima. Il Movimento 5 Stelle, invece, non è un partito democratico, ma è una setta”. ...

Berlusconi : escludo la grande coalizione - il centrodestra vincerà le Elezioni : L'ipotesi "di una grande coalizione, che ancora oggi molti giornali insinuano, non è reale". A chiarirlo al termine dell'incontro con il presidente del Ppe, Josep Daul, a Bruxelles, è il leader di ...

Elezioni 2018 - la scena muta di Delrio : “Junker soddisfatto dall’incontro con Berlusconi?”. Non risponde e se ne va : Il ministro Graziano Delrio questa sera ha partecipato al convegno del Pd dal titolo “Adesso la Lombardia, per la politica che vuole fare meglio”. A margine dell’evento ha voluto fare il suo in bocca al lupo a Gori: “Sono qui per sostenere Gori che ha una proposta forte per la Lombardia e che può cambiare e fare meglio. Dovrà essere un rinnovamento per i cittadini”. Sulla domanda sull’incontro ...

Elezioni/ Juncker & co. temono il "Bomba" e si affidano alle promesse di Berlusconi : Silvio Berlusconi promette di attenersi ai parametri-capestro del 3% e incassa il via libera dei burocrati Ue. Al contrario di Renzi, che fa solo Casini. MARA MALDO(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 06:01:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ I calcoli (e gli amici) di Berlusconi per far fuori Salvini, di A. FannaDALLA CINA/ Di cosa ha davvero bisogno l'Italia nei prossimi mesi?, di L. Xi

Elezioni : Di Maio - Gentiloni svela vere intenzioni Pd - patto con Berlusconi : "Ma se Gentiloni si sente così sicuro da escludere un governo del MoVimento 5 Stelle, prima forza politica del Paese accreditata intorno al 30%, a maggior ragione considera impossibile un governo del ...

Elezioni - M5S vs Berlusconi : prende in giro italiani da 20 anni : Roma, 22 gen. (askanews) 'In 20 anni, gli italiani, di 'promesse truffa' fatte da Silvio Berlusconi ne hanno sentite tante, a partire da quel taglio delle tasse sempre annunciato e mai realizzato. ...

Elezioni - Silvio Berlusconi a Bruxelles : 'Rispetteremo la regola 3% del deficit' : "La politica che vogliamo seguire con la flat tax rispetterà il 3% perché assicureremo con l'aumento del Pil che prevediamo ci sarà a causa della flat tax di poter ridurre la percentuale del 134% del ...

Sondaggi Elezioni politiche 2018 ultimi dati : in testa Silvio Berlusconi Video : Cosa rivelano gli ultimi Sondaggi per le #elezioni politiche 2018 del prossimo 4 marzo? Quali sono i dati di queste ore e chi è in testa alle preferenze [Video] degli Italiani? Sono queste le domandw che nelle ultime settimane impazzano sul web e sui social, dove in moltissimi sono curiosi di sapere quali siano le intenzioni di voto degli Italiani in vista delle prossime elezioni dove finalmente saremo di nuovo chiamati al voto. Cosa voteranno ...

Sondaggi Elezioni politiche 2018 ultimi dati : in testa Silvio Berlusconi : Cosa rivelano gli ultimi Sondaggi per le elezioni politiche 2018 del prossimo 4 marzo? Quali sono i dati di queste ore e chi è in testa alle preferenze degli Italiani? Sono queste le domandw che nelle ultime settimane impazzano sul web e sui social, dove in moltissimi sono curiosi di sapere quali siano le intenzioni di voto degli Italiani in vista delle prossime elezioni dove finalmente saremo di nuovo chiamati al voto. Cosa voteranno gli ...

Elezioni - Berlusconi : "M5s setta pericolosa - distruggerebbe Italia" - : Il leader di Forza Italia è tornato ad attaccare il Movimento, che ha presentato le liste dei candidati nel proporzionale, per poi aggiungere: ""Non ho nessuna passione per la politica, la politica e i suoi professionisti mi fanno schifo"

Elezioni - Berlusconi : 'Il premier lo indicherò io. Sarà un nome autorevole' : E ritiene che l'astensionismo e il M5s siano 'due facce della stessa medaglia, sono espressioni della condivisibile delusione e del legittimo disgusto per questa politica, e per questi politici, di ...

Elezioni - Berlusconi : “Sarà Forza Italia a indicare il premier. Debito pubblico? Per abbatterlo serve piano di privatizzazioni” : Nel centrodestra le carte le darà ancora Berlusconi. L’ex premier ne è convinto e non perde occasione per ribadirlo. Così ha fatto nell’intervista odierna al Corriere della Sera. Ottimismo e decisionismo gli ingredienti della ricetta dell’ex Cavaliere, che dà anche una notizia: sarà Forza Italia a indicare il premier. Il motivo? Perché prenderà più voti all’interno della coalizione con Lega e Fratelli d’Italia. ...

Elezioni - Berlusconi : a Palazzo Chigi? Il mio candidato premier : "Il garante del programma e degli impegni presi con gli elettori sono e rimarrò io. Gli elettori non voteranno al buio". Lo dice Silvio Berlusconi, parlando del voto politico di marzo. Sul candidato ...