Elezioni 2018 | Ecofin preoccupata per esiti

Elezioni 2018 - tutti a promettere tutto. Ma la scuola non ha spazio : “Viene lanciata oggi la petizione dello Snals-Confsal che coinvolge il mondo della scuola, le famiglie e tutti i cittadini al di là di ogni appartenenza partitica o associativa. Con questa petizione lo Snals impegna i partiti a indicare chiaramente nei propri programmi elettorali misure e risorse per la scuola”. Una nota dello Snals Confsal ha ufficializzato un dato di fatto di questa lunga campagna elettorale. Lunga, ma sostanzialmente vuota in ...

Elezioni regionali 2018 - centristi e ex Pdl in lista con Gori (Pd). E Fontana (Lega-Fi-FdI) : "Via centomila clandestini" : Tanta società civile, mondo del lavoro e ordini professionali, l'associazionismo laico e cattolico, un certo numero di ciellini, qualche ex esponente locale del centrodestra, sindaci o assessori di ...

Elezioni 2018 - la scena muta di Delrio : “Junker soddisfatto dall’incontro con Berlusconi?”. Non risponde e se ne va : Il ministro Graziano Delrio questa sera ha partecipato al convegno del Pd dal titolo “Adesso la Lombardia, per la politica che vuole fare meglio”. A margine dell’evento ha voluto fare il suo in bocca al lupo a Gori: “Sono qui per sostenere Gori che ha una proposta forte per la Lombardia e che può cambiare e fare meglio. Dovrà essere un rinnovamento per i cittadini”. Sulla domanda sull’incontro ...

Elezioni 2018 - la carica dei 103 : tanti partiti - un solo governo : Il gran ballo delle Elezioni 2018 è ufficialmente iniziato. Con la consegna di simboli e candidature, entriamo ufficialmente nel periodo caldo in avvicinamento alla giornata del 4 marzo. Sono 103 in tutto i contrassegni presentati al Viminale per l’inserimento nelle schede di Camera e Senato che verranno presentate agli elettori alle imminenti consultazioni politiche. Anche se il numero può sembrare elevato, siamo di fronte a una netta riduzione ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Intenzioni di voto : M5s primo partito - cresce Forza Italia - Pd in caduta libera : Sondaggi Politici Elettorali, Intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: voto maggioritario, centrodestra al 39%. Fiducia Leader, Gentiloni su Renzi.

Sondaggi elettorali 2018 - Index e Tecne' : le intenzioni di voto per le Elezioni Politiche : Stabile il PD al 24,0%, si conferma terza forza politica Forza Italia al 15,6% che guadagna lo 0,6% e allunga sulla Lega al 13,6%, che perde lo 0,1%. Liberi e Uguali al 6,5% sale di 3 decimi, ...

FOCUS Elezioni 2018 Quando anche i sogni si pagano - puoi continuare a crederci? : Non so perché non esistono più gli uomini di una volta , quegli uomini che nella politica ci credevano davvero . Uomini che credevano nella cultura, con quella luce negli occhi che ti lasciava sempre ...

Elezioni 2018 - il centrodestra multitasking : La due giorni europea di Silvio Berlusconi è particolarmente significativa, e sottolinea il profilo moderato ed europeista che il Cavaliere intende dare alla propria proposta elettorale. Anche per ...

Elezioni 2018 Maroni a Salvini : 'Ministro dell'Interno? Gli darò qualche dritta ' : La Lombardia vola alto e il centrodestra punta alla vittoria. Idee chiare per il governatore Maroni. Territorio al centro Il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni e l'assessore al Territorio,...

Elezioni 2018 - Burioni dice no a Renzi "ma continuerò a fare politica" : ... o che chi racconta la bugia del legame tra questo vaccino e l'autismo non dovrebbe avere spazio nei programmi televisivi e sui giornali non sto parlando più di scienza: parlo di politica". Burioni ...

PROGRAMMA M5S E CANDIDATI Elezioni 2018/ Di Maio più 'governista' apre alle alleanze post-voto? : PROGRAMMA M5s, liste e CANDIDATI grillini alle ELEZIONI Politiche 2018: Luigi Di Maio tenta svolta 'governista', aperti alle alleanze post-voto.

PROGRAMMA M5S E CANDIDATI Elezioni 2018/ Di Maio più ‘governista’ apre alle alleanze post-voto? : PROGRAMMA M5s, liste e CANDIDATI grillini alle ELEZIONI Politiche 2018: Luigi Di Maio tenta la svolta "governista", meno "complottisti" e aperti alle alleanze post-voto?(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 17:18:00 GMT)

Elezioni 2018 - Burioni dice no a Renzi "Non mi candido col Pd - ma continuerò a combattere contro i bugiardi" : La sua scelta viene spiegata in un post su Facebook: "Posto che faccio già politica, che sono felice e onorato di fare politica e che voglio continuare a fare politica, mi sono però chiesto quale ...

Sondaggi Elezioni politiche 2018 ultimi dati : in testa Silvio Berlusconi Video : Cosa rivelano gli ultimi Sondaggi per le #elezioni politiche 2018 del prossimo 4 marzo? Quali sono i dati di queste ore e chi è in testa alle preferenze [Video] degli Italiani? Sono queste le domandw che nelle ultime settimane impazzano sul web e sui social, dove in moltissimi sono curiosi di sapere quali siano le intenzioni di voto degli Italiani in vista delle prossime elezioni dove finalmente saremo di nuovo chiamati al voto. Cosa voteranno ...