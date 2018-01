Edoardo Bennato ad Amici di Maria De Filippi svela agli allievi la formula vincente per

: RT @ellikeelle: Edoardo Bennato che insegna ai ragazzi la musica e la vita con ironia e umiltà. MALABELLEZZA ?? #Amici17 - miechiavidicasa : RT @ellikeelle: Edoardo Bennato che insegna ai ragazzi la musica e la vita con ironia e umiltà. MALABELLEZZA ?? #Amici17 - Rosmary88790817 : RT @ellikeelle: "Fare musica è dare emozioni facendo poesia". ??? [Edoardo Bennato] #Amici17 #PerleDiPensiero #PensieriInFuga #Ventagli… - OptiMagazine : Edoardo Bennato ad #Amici17 svela agli allievi la formula vincente per il successo: “Siate determinati e tosti” (vi… - miechiavidicasa : RT @ssofiaaaas: Edoardo Bennato mi sta facendo venire i brividi. Che persona immensa, che cultura immensa #Amici17 -

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di martedì 23 gennaio 2018) Una grande sorpresa nella scuola di Mediaset:addiDeha incontrato i cantanti delle squadre del Ferro e del Fuoco e ha tenuto una lezione di canto, ma anche di vita.Nel corso dell'appuntamento pomeridiano del 23 gennaio su Real Time, lidella scuola dihanno accolto con entusiasmo la visita del cantautore napoletano, che è intervenuto per un incontro con i ragazzi per aiutarli nello studio e nel perfezionamento del loro talento.addiDesi è mostrato a completa disposizione dei ragazzi, a cui ha fornito preziosi consigli per affrontare al meglio sia l'avventura nel talent, ma anche la vita artistica al di fuori di. Come precisato dal noto cantautore, infatti, la strada per il successo oggigiorno è ardua e piena di ostacoli:"È una batta dura, ma dovete rispondere a tono e con le ...