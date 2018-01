Ecco i robot che rigenerano gli organi dall’interno del corpo : Per le malattie che determinano un mancato o un anomalo sviluppo degli organi interni gli scienziati hanno elaborato una possibile soluzione, direttamente dal campo della robotica. Piccoli cilindri, dotati di minuscoli motori e sensori, capaci di esercitare trazioni e pressioni sui tessuti alterati, forzandone in questo modo il corretto sviluppo. L’esempio è quello dei bimbi nati con l’esofago troppo corto per collegarsi allo stomaco: una ...

Bambole robot - l'ultima frontiera dei giochi erotici : Ecco Solana : Il mondo della Bambole sexy 'hi-tech' non è per tutte le tasche: si parte da circa 4mila dollari per il modello base. Ma spesso con tutti gli optional si può arrivare a triplicare questa cifra. Un ...

Nel laboratorio della Fondazione Agnelli Ecco il professor robot di matematica e scienze : Si chiama 'e.Do', è il robot educativo open source di Combo, il nuovo laboratorio didattico della Fondazione Agnelli nato per formare i ragazzi che saranno i lavoratori di domani, aiutarli ad ...

Ecco FoldiMate - il robot che piega i panni per te [VIDEO] : Una montagna di panni da lavare, stirare e poi piegare. La soluzioni per famiglie e single è un robot. Si chiama FoldiMate e riesce a piegare il bucato (magliette, asciugamani, pantaloni e camice) in pochi minuti. La macchina è stata presentata all’evento mondiale dedicato alla tecnologia, Ces 2018. Già nell’edizione precedente si era visto un prototipo. Il successo tra gli addetti ai lavori ha fatto scattare i preordini e dal 2019 ...

I robot dominano nei call center - Ecco come tutelarci in Italia : Il telemarketing diventa più aggressivo grazie all’impiego di robot e intelligenze artificiali, più efficienti degli operatori dei classici call center in termini di tempo e meno sensibili quando si trovano a proporre i loro prodotti a utenti esasperati che non le mandano a dire. L’allarme arriva dagli Stati Uniti, dove l’Agenzia statunitense per la tutela dei consumatori ha pubblicato il suo rapporto biennale ...

Robot : Ecco come la Svezia si sta preparando alla rivoluzione robotica : L’aumento dell’automazione ha generato paure per la disoccupazione di massa, con McKinsey, una società internazionale di consulenza manageriale, che stima che fino a 800 milioni di persone – incluso un terzo della forza lavoro di Stati Uniti e Germania – si ritroveranno senza lavoro entro il 2030. Ma i lavoratori svedesi si sentono preparati per la rivoluzione Robotica. Poiché molte aziende svedesi hanno guadagnato dall’efficienza dei Robot, ...

Robotica e realtà aumentata : Ecco i trend tecnologici del 2018 secondo Epson : Stiamo per entrare in un nuovo anno e in ambito ICT, nonostante le preoccupazioni legate all’impatto ambientale e i timori per la sicurezza informatica, ci sono anche motivi di ottimismo. Epson, attraverso i propri manager europei, ne individua almeno quattro e in tutti l’hardware continuerà a svolgere un ruolo da protagonista, sia nell’ambito del mercato della tecnologia sia come motore di sviluppo per il progresso della ...

Mega Man 11 : Ecco tutto quel che è noto fin ora sui Robot Master : Mega Man 11 è state annunciato da Capcom qualche tempo fa, ed in questo momento non si fa che parlarne.Gonintendo ha condiviso una lista contenente tutte le informazioni note al momento Robot Master. ecco ciò che è noto al momento: Che ne pensate?Read more…

Ecco il robot postino (ma c'è già il drone che ti porterà la pizza) : Nei prossimi anni riceveremo i nostri acquisti seduti davanti alla finestra e pizze consegnate da droni su ruote. In un settore che fino ad oggi è dipeso dall'uomo, il passo agli androidi è solo questione di tempo. Avremo consegne più veloci, in tempi più rapidi. Non è fantascienza: è logistica 3.0. Il settore della robotica sta facendo dei passi importanti nel settore della logistica: la contaminazione dei due settori è appena cominciata. ...

A Bruxelles arriva il futuro : Ecco la settimana europea della robotica - : Nella capitale del Belgio, fino al 23 novembre, l'evento centrale della manifestazione sul mondo dei robot e sulla sua evoluzione. In questa edizione il focus è sull'applicazione negli ambiti dell'educazione, della salute e dell'ambiente

Supersoldati e robot. Ecco la guerra del futuro : Si dice spesso che i militari siano sempre preparati a vincere la guerra precedente (di cui ormai si sa tutto) e mai quella in corso. Figuriamoci quelle del futuro. Eppure, in un mondo dove la fine della Storia prevista da Francis Fukuyama non è mai arrivata e la presunta fine della guerra fredda non si è mai trasformata in pace, il livello di conflittualità non sembra accennare a scendere, anzi. Si combatte un numero elevatissimo di conflitti ...