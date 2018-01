È morto Hugh Masekela | trombettista jazz e attivista anti apartheid - Musica - Spettacoli

E' morto il jazzista Hugh Masekela : 14.07 Il trombettista jazz sudafricano Hugh Masekela è morto martedì a 78 anni a Johannesburg: da una decina d'anni era malato di cancro alla prostata. Masekela,che nacque nel 1939 a Witbank, è considerato uno dei più importanti musicisti africani del '900: scrisse alcune famosissime canzoni anti-apartheid: la più famosa fu "Soweto Blues", cantata dalla celebre Miriam Makeba (che fu sua moglie per due anni, negli anni '60) e ispirata alle ...

Hugh Masekela è morto. Il padre del jazz sudafricano spese la sua carriera per il movimento anti-apartheid : Hugh Masekela, il padre del jazz sudafricano, è morto a 78 anni a Johannesburg "dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro alla prostata". Lo ha annunciato la famiglia.Trombettista, cantante e compositore, Masekela ha iniziato a suonare il corno a 14 anni, diventando presto un esponente di spicco della scena jazz di Johannesburg con i jazz Epistles.Negli anni '60 si è trasferito in Gran Bretagna e negli Stati Uniti dove ...

E’ morto Hugh Wilson - addio al regista di Scuola di Polizia : addio a Hugh Wilson, il regista si è spento a 74 anni. Nato a Miami nel 1943 è venuto a mancare il 14 gennaio come ha riportato Deadline che segnala semplicemente come l’artista fosse malato. Celebre per aver diretto il primo episodio della fortunata serie di Scuola di Polizia (che ha già perso sia George Gaynes il mitico comandante Eric Lassard, che Charles Bubba Smith ossia Hightower) è morto a Chrlottesville in Virginia. ...