È morto a 93 anni Giuseppe Sgarbi | farmacista e scrittore

Il trombettista jazz sudafricano Hugh Masekela è morto martedì a 78 anni a Johannesburg: da una decina d'anni era malato di cancro alla prostata. Masekela, che nacque nel 1939 a Witbank, è considerato uno dei più importanti musicisti africani del Novecento:

Ucciso mentre tenta di proteggere la figlia di 8 anni, così è morto Daniele Discrede Gli ultimi istanti di vita del commerciante palermitano, Ucciso la sera del 24 maggio del 2014, ripresi in un video che ora la famiglia ha deciso di diffondere per la prima volta affinché il caso non venga chiuso per sempre

Franco Costa morto - il giornalista sportivo volto di 90° minuto aveva 77 anni : È morto a 77 anni il giornalista sportivo Franco Costa. Assunto nel 1980, aveva lavorato in Rai per oltre trent’anni e prima collaborato con le principali testate sportive e non del Paese: dalla Gazzetta dello Sport a Tuttosport, dal Corriere della Sera a Stampa Sera. Il suo nome e il suo volto rimangono però indissolubilmente legati a 90° minuto e ai racconti delle partite di Juventus e Torino. Costa era diventato celebre per le sue ...

Badesi. Incidente in moto morto l’universitario Giovanni Maria Ugnutu : Grave lutto a Badesi per la morte del giovane universitario Giovanni Maria Ugnutu. Lo studente di 19 anni è morto sulla strada provinciale 74 che da Badesi mare conduce al centro. Lo studente era su una moto Aprilia Rs 125 stava…Continua a leggere →

Il film di Armando Iannucci descrive, con humor freddo, un potere talmente illimitato da sfociare nel suo opposto, nella paranoia del potere. EMANUELE RAUCO(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 06:11:00 GMT)

Incidente fuori pista al Sestriere - morto uno sciatore di 31 anni : Roma, 20 gen. (askanews) Un ingegnere torinese di 31 anni è morto sciando sulle piste di Sestriere. E' accaduto attorno all'ora di pranzo. Sull'Incidente indagano i carabinieri. Secondo le prime ...

Perde il controllo degli sci - morto a 31 anni sulla pista del Sestriere : Tragedia in punta al Fraiteve: Giovanni Bonaventura, di 31 anni, originario della Sicilia, è morto sulle piste Sauze e Sestriere, dove il collegamento della «Cresta» sfocia nella 27. Dalle prime ricostruzioni lo sciatore sembrerebbe aver perso il controllo e sbattuto contro un paravento, morendo sul colpo per un trauma cranico e facciale....

Addio a Paul Bocuse, re della "nouvelle cuisine" francese. A poche settimane dalla scomparsa di Gualtiero Marchesi, l'alta cucina perde un altro dei suoi maggiori interpreti. Bocuse era stato definito il 'padre' della cucina francese, che per decenni ha incarnato in tutto il mondo. È stato l'unico chef ad aver mantenuto la valutazione massima delle tre stelle della guida Michelin per 50 anni consecutivi, con il suo

È morto a 91 anni Paul Bocuse, cuoco francese che a partire dagli anni Settanta fu tra i più importanti esponenti della "nouvelle cuisine", movimento culinario nato in Francia che rivoluzionò il settore della ristorazione e della gastronomia.

Influenza - morto un uomo di 50 anni in ospedale a Udine : «Non era vaccinato» : Un uomo di 50 anni è morto oggi in ospedale a Udine in seguito a complicanze di una forma di Influenza particolarmente aggressiva. L'uomo non soffriva, invece, di gravi patologie...

Sepsi batterica - bimbo di 5 anni morto a La Spezia : Un bambino di 5 anni è morto questa mattina all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia, in Liguria, per una sospetta Sepsi batterica. Il piccolo è stato portato al pronto...

Bimbo di 5 anni morto per sepsi batterica/ La Spezia - sospetta meningite : esame del liquor in corso : La Spezia, Bimbo di 5 anni morto per sepsi batterica. sospetta meningite: esame del liquor in corso. Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul decesso del piccolo(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 11:43:00 GMT)