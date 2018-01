: Duro colpo alla 'ndrangheta in Emilia - NotizieIN : Duro colpo alla 'ndrangheta in Emilia - CybFeed : #BreakingNews Duro colpo alla 'ndrangheta in Emilia - luvbangtn : Non ho ancora visto il mv ma so già che sarà un duro colpo da affrontare... - donatellaluisa : La tariffa del 30% sui pannelli solari esteri è un duro colpo per la Cina, il principale fornitore mondiale di prod… - campagnandrea33 : @EugenioCamozzin Sì ma il colpo è portato spalla contro spalla e se i caschi entrano in contatto è solo perché le t… -

A Modena i carabinieri hanno fermato Carmine Sarcone, 39 anni, ritenuto il nuovo presunto reggente della 'in. L'uomo, indagato per associazione mafiosa, è il fratello di Nicolino e Gianluigi Sarcone, entrambi arrestati nel 2015. Il primo, in particolare,era considerato il capo della diramazionena della cosca "Grande Aracri" di Cutro. L'operazione è tuttora in corso, con decine di perquisizioni.(Di martedì 23 gennaio 2018)