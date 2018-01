Durante il conclave | ' Papa Francesco è ammalato | è senza un polmone'

: “Bergoglio non ha un polmone, non può fare il Papa”. Le accuse choc durante il conclave - - specolaroma : “Bergoglio non ha un polmone, non può fare il Papa”. Le accuse choc durante il conclave - - italynewsblog : Papa Francesco sta male ed è senza un polmone: queste le voci durante il Conclave - infoitestero : “Bergoglio non ha un polmone, non può fare il Papa”. Le accuse choc durante il conclave (Fanpage)… - kennagdrway : RT @itssimoon: Roan e Luna si affrontano in una battaglia decisiva durante il Conclave #ItalianThe100 - princessblakeb : RT @itssimoon: Roan e Luna si affrontano in una battaglia decisiva durante il Conclave #ItalianThe100 -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 23 gennaio 2018) Con la parolain genere si indica sia la sala in cui si riuniscono i #cardinali per eleggere un nuovo, sia la riunione vera e propria. Viene spesso però riferito allegoricamente anche a riunioni generiche es.di medici,di giuristi. Il primorisale al 1270 quando a Viterbo allora sede del, gli abitanti della citta', stanchi dell'indecisione dei prelati, richiusero a chiave i cardinali all'interno di una stanza per eleggere il nuovoche fu poi Gregorio X. E' uscito il nuovo libro suIl libro appena uscito in libreria si chiama Tutti gli uomini di. I nuovi cardinali si raccontano, il testo è stato scritto da Fabio Marchese Ragona con una prefazione del cardinale Oscar Andrés Rodrìguez Maradiaga. E' proprio da questa prefazione che emergono particolari inquietanti sulche ha portato all'elezione ...