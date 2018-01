Droga | otto arresti tra Calabria e Lombardia

Marito e moglie arrestati per spaccio : la Droga ai clienti sul pianerottolo : I carabinieri della stazione di Boscoreale hanno arrestato una coppia, moglie e Marito , 46 e 49 anni, entrambi raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Torre Annunziata per ...

Corpo trovato sotto a un treno con le mani mozzate : è di Valerio - 15 anni. Era scomparso da casa - lite coi genitori per la Droga : ' Valerio non si sarebbe mai tolto la vita, non c'era motivo e non mi avrebbe mai dato un dolore così grande'. Sono queste le parole di Alessandro Frijia , il papà di Valerio , 15 anni , trovato morto ...

Roma - sotto effetto di alcol e Droga si ribalta con l'auto vicino a svincolo Gra (foto Luciano Sciurba) : Finisce con la sua auto ribalta ta in via Anagnina, nei pressi dello svincolo con il Gra. Un ragazzo brasiliano di 22 anni ieri notte alle 3.30 ha sbandato e poi, dopo aver colpito i muri di recinzione ...

E$cobar - oltre un miliardo di dollari sepolti sottoterra. Comincia la caccia al tesoro del “re della Droga” : Una prima Tv assoluta da mercoledì 6 dicembre alle 22.50 su Discovery Channel (SKY CANALE 401 IN HD). È stato il più ricco e ricercato trafficante di droga negli anni ’80: ha tenuto in scacco politici, giudici e centinaia di agenti speciali della Dea che lo hanno inseguito per anni. Ancora oggi, Pablo Escobar è protagonista di una sorta di riscoperta, in cui ci si interroga sulla sua figura e sulla sua vita, anche per capire a fondo le dinamiche ...