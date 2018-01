Douglas Costa | un Flash sul Genoa Juventus di nuovo a -1 dal Napoli

Juventus-Genoa 1-0 : Douglas Costa firma il gol decisivo : La Serie A è ripartita con la stessa trama: il Napoli vince, la Juventus gli tiene testa. Al successo risicato sull'Atalanta degli azzurri, la Signora risponde con lo stesso risultato in casa col ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Douglas Costa guida alla vittoria una Juventus non eccellente - 1-0 al Genoa : La Juventus resta a contatto con il Napoli, il distacco è sempre di un punto. Nel posticipo della 21ma giornata della Serie A di Calcio i bianconeri si impongono in casa, per 1-0, sul Genoa con rete di Douglas Costa. I bianconeri vincono ma non convincono: un buon primo tempo, tanta sofferenza nel secondo con i ragazzi di Allegri che sono apparsi piuttosto stanchi. Comunque davvero poche le opportunità create dalla squadra di Ballardini. Parte ...

Juventus-Genoa 1-0 pagelle - voti e highlights 21^ giornata : decide Douglas Costa (VIDEO) : Juventus-Genoa 1-0 pagelle, voti e highlights 21^ giornata: decide Douglas Costa (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Genoa – La Juventus supera senza troppi patemi il Genoa nell’ultimo posticipo, quello del monday night, della 21° giornata della Serie A 2017-2018. Basta un gol di Douglas Costa al 16′ del primo tempo per tenere ...

LIVE Juventus-Genoa - Serie A in DIRETTA : formazioni ufficiali. C’è Douglas Costa in attacco tra i bianconeri - Taarabt tra gli ospiti : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Genoa, posticipo serale del lunedì del campionato di Serie A, valido per il 21° turno. Sfida fondamentale per i bianconeri: i ragazzi di Mister Allegri devono assolutamente centrare i tre punti per rimanere in scia al Napoli, vincitore ieri nell’anticipo di mezzogiorno con l’Atalanta. Il distacco ora recita quattro lunghezze: vincere significherebbe avvicinarsi davvero molto e ...

