Doppietta della Faleriense Basket | Sambenedettese battuta anche al ritorno

Basket - Eurolega : Anche il Fener fa Doppietta. Melli nel quintetto della settimana : Il Cska Mosca allunga in vetta dopo due vittorie pesantissime: i russi passano per la prima volta in stagione sul campo del Panathinaikos. Tonfo dell'Olympiacos, bella doppietta per Fenerbahce, Khimki ...

Sci alpino - superG Kitzbuhel 2018 : Norvegia padrona della Streif. Svindal e Jansrud firmano la Doppietta. Settimo Peter Fill : Festa norvegese a Kitzbuhel. Nel superG odierno Aksel Lund Svindal e Kjetil Jansrud firmano una straordinaria doppietta sulla storica Streif. Si è corso su un tracciato rivoluzionato da una forte nevicata nelle prime ore del mattino che ha portato gli organizzatori a cambiare completamente il percorso di gara. Si tratta della terza vittoria per Svindal in carriera in superGigante a Kitzbuhel e domani il campione norvegese proverà a conquistare ...

Ciclismo - Doppietta Bianchi al cross della Vigilia : Fontana-Colledani centrano i primi due posti : A Lurago d'Erba successo del Prorider davanti al compagno di squadra, entrambi con Zolder disc. Teocchi terza fra le donne Il Team Bianchi Countervail festeggia la Vigilia di Natale centrando una ...

Calcio - i migliori italiani della giornata di Serie A : Doppietta per Sergio Floccari - si sblocca Belotti - bene Caldara e De Sciglio in difesa : Diciassettesima giornata di Serie A che passa in archivio con diversi spunti. Napoli e Juventus vincono, e convincono, su due campi mai semplici come Torino e Bologna, la Roma passa sul Cagliari all’ultimo respiro, Atalanta e Lazio danno spettacolo, mentre le milanesi crollano sotto i colpi di Udinese e Verona. Alzi la mano chi se lo sarebbe mai immaginato. Tanti gol, errori difensivi notevoli e pochi italiani sugli scudi. Andiamo a vedere ...

Lazio-Cittadella 4-1 - Doppietta di Immobile - gol di F. Anderson : Nella sfida secca degli ottavi di Coppa Italia, la Lazio di Simone Inzaghi stacca il pass per i quarti, dove il prossimo 26 dicembre si giocherà con la Fiorentina l'accesso alle semifinali. In un '...

DIRETTA/ Milan-Verona (risultato live 3-0) streaming video Rai : Cutrone a caccia della Doppietta : DIRETTA Milan Verona: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. A San Siro i rossoneri cercano il pass in Coppa Italoia contro gli scaligeri (ottavi)(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 22:14:00 GMT)

Goal Quagliarella - Doppietta da urlo : che zampata del centravanti della Sampdoria [VIDEO] : Goal Quagliarella e Sampdoria in vantaggio in quel di Cagliari. Una splendida doppietta per il napoletano. Il centravanti doriano ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di colpire da rapace d’area di rigore, punendo un’evidente svista della difesa cagliaritana sull’1-0. Ramirez ha imbeccato il collega con un tocco prezioso col suo mancino, tocco sul quale Romagna va a vuoto, Quagliarella no. Anticipo netto su Cragno ed ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 9 dicembre : l'Italia del curling a caccia della Doppietta olimpica. Carolina Kostner : sarà rimonta? Wierer insegue ... : Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE di sabato 9 dicembre degli Sport Invernali! CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DI SABATO 9 dicembre CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 9 dicembre : l’Italia del curling a caccia della Doppietta olimpica. Carolina Kostner : sarà rimonta? Wierer insegue il secondo podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di sabato 9 dicembre degli Sport Invernali. sarà una giornata piena di eventi e con tanta Italia in gara sui tutti i fronti. L’attesa è febbrile per il preolimpico di curling. La squadra femminile può puntare ad uno dei primi due posti battendo la Lettonia e ad avere così una doppia chance per centrare la qualificazione per Pyeongchang, i maschi giocano una sorta di spareggio con la Danimarca per entrare ...

Sci Alpino - Coppa del Mondo Val d’Isere 2017 : Marcel Hirscher a caccia della Doppietta. L’Italia vuole riscattarsi : La Coppa del Mondo maschile di sci Alpino torna in Europa. Si riparte dalla Francia, dalla Val d’Isere per la precisione, per un weekend tutto dedicato alla tecnica. Il programma prevede un gigante ed uno slalom. Due gare che saranno innanzitutto condizionate dal meteo: sono previste abbondanti nevicate e non è escluso un cambio al programma previsto. Passando ai protagonisti sulla pista francese, si parte senza dubbio da Marcel Hirscher. ...

Coppa Italia - Highlights : Sampdoria-Pescara 4-1 - Doppietta per Kownacki. Spal eliminata dal Cittadella (VIDEO) : Coppa Italia, Highlights: Sampdoria-Pescara 4-1, doppietta per Kownacki. Spal eliminata dal Cittadella (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Coppa Italia, Highlights Sampdoria-Pescara 4-1- La Sampdoria, dopo la batosta subita in campionato dal Bologna, ritorna in campo per il match di Coppa Italia contro il Pescara. La squadra di Giampaolo ha superato il ...