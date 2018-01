Don Matteo 11 | anticipazioni puntata 25 gennaio | il piano di Cecchini per il capitano

Don Matteo 11 trama e storia completa : anticipazioni terza puntata 25 gennaio 2018 : L'appuntamento con la trama di Don Matteo 11 è per giovedì 25 gennaio 2018: le anticipazioni sulla terza puntata sono già in nostro possesso e state per scoprirle, ma, prima di scoprire cosa succederà la prossima settimana, permetteteci di dire che i nuovi personaggi sono stati introdotti nel modo giusto, almeno dopo aver visto i primi appuntamenti. Avevamo un po' di timore per la sostituzione del capitano e invece anche Anna Olivieri è molto ...

Don Matteo 11 - terza puntata : Anna e Giovanni torneranno insieme? : La terza puntata della fiction Don Matteo 11 si dividerà in due episodi ricchi di intrighi e colpi di scena. Nel primo vedremo il sacerdote indagare sull’aggressione di una compagna di classe di Sofia, nel secondo invece si parlerà di una giovane cantante non indifferente alla “Capitana”. Nel terzo appuntamento della fiction, che andrà in onda giovedì 25 gennaio alle 21.25 su Rai 1, il Capitano Anna Olivieri sarà alle prese con le sue vicende ...

Don Matteo 11/ Anticipazioni 25 Gennaio 2018 e commento seconda puntata : nasce qualcosa tra Sofia e Seba? : Don Matteo 11: Anticipazioni 25 Gennaio e commento della seconda puntata. Oltre all'amicizia, nascerà altro tra Sofia e Seba? Il legame tra il piccolo Cosimo e il Maresciallo Cecchini.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 05:58:00 GMT)