Diretta Slalom Schladming | vince sempre Hirscher! Secondo Kristoffersen | Moelgg 5Coppa

Diretta/ Slalom Schladming : vince sempre Hirscher! Secondo Kristoffersen - Moelgg 5^ (Coppa del mondo di sci) : Diretta Slalom speciale Schladming: ancora Marcel Hirscher a vincere, 54esimo successo in Coppa del mondo per l'austriaco che precede Kristoffersen e Yule. Manfred Moelgg è quinto(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 21:36:00 GMT)

Diretta/ Slalom Schladming streaming video e tv : Noel balza in testa! (Coppa del mondo di sci) : DIRETTA Slalom speciale Schladming: info tv e streaming video. Marcel Hirscher a caccia del riscatto dopo la prova di Kitzbuhel.

LIVE Sci alpino - Slalom Schladming 2018 in Diretta : Myhrer in testa quando mancano i migliori sei! Dopo la prima manche Gross terzo e Moelgg quarto alle spalle dei due “marziani”. Thaler : addio in lacrime : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale maschile di Schladming (Austria). La Coppa del Mondo maschile di sci alpino rimane in Austria e, Dopo lo spettacolo di Kitzbuehel, si va su un’altra pista dalla grande tradizione, la Planai. Un pendio di difficile interpretazione, che offre molte insidie, tra onde, compressioni e tratti più scorrevoli. Teatro ideale per una gara in notturna e la sfida delle sfide tra il padrone di ...

Diretta/ Slalom Schladming streaming video e tv : Noel balza in testa! (Coppa del mondo di sci) : DIRETTA Slalom speciale Schladming: info tv e streaming video. Marcel Hirscher a caccia del riscatto dopo la prova di Kitzbuhel, andata al norvegese Kristoffersen. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 20:59:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Slalom Schladming 2018 in Diretta : Schwarz primo nella seconda manche! Dopo la prima Gross terzo e Moelgg quarto alle spalle dei due “marziani”. Thaler : addio in lacrime : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale maschile di Schladming (Austria). La Coppa del Mondo maschile di sci alpino rimane in Austria e, Dopo lo spettacolo di Kitzbuehel, si va su un’altra pista dalla grande tradizione, la Planai. Un pendio di difficile interpretazione, che offre molte insidie, tra onde, compressioni e tratti più scorrevoli. Teatro ideale per una gara in notturna e la sfida delle sfide tra il padrone di ...

Diretta / Slalom Schladming streaming video e tv : seconda manche al via! (Coppa del mondo di sci) : Diretta Slalom speciale Schladming: info tv e streaming video. Marcel Hirscher a caccia del riscatto dopo la prova di Kitzbuhel, andata al norvegese Kristoffersen. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 20:17:00 GMT)

Diretta/ Slalom Schladming streaming video e tv : Gross e Moelgg ci credono! (Coppa del mondo di sci) : DIRETTA Slalom speciale Schladming: info tv e streaming video. Marcel Hirscher a caccia del riscatto dopo la prova di Kitzbuhel, andata al norvegese Kristoffersen. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 18:55:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Slalom Schladming 2018 in Diretta : azzurri protagonisti sulla Planai! Gross terzo e Moelgg quarto alle spalle dei due '... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per ...

Diretta / Slalom Schladming streaming video e tv : Hirscher al comando - Gross terzo! (Coppa del mondo di sci) : Diretta Slalom speciale Schladming: info tv e streaming video. Marcel Hirscher a caccia del riscatto dopo la prova di Kitzbuhel, andata al norvegese Kristoffersen. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 17:58:00 GMT)

LIVE Sci alpino - Slalom Schladming 2018 in Diretta : azzurri protagonisti sulla Planai! Gross terzo e Moelgg quarto alle spalle dei due “marziani”. Hirscher in testa : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale maschile di Schladming (Austria). La Coppa del Mondo maschile di sci alpino rimane in Austria e, dopo lo spettacolo di Kitzbuehel, si va su un’altra pista dalla grande tradizione, la Planai. Un pendio di difficile interpretazione, che offre molte insidie, tra onde, compressioni e tratti più scorrevoli. Teatro ideale per una gara in notturna e la sfida delle sfide tra il padrone di ...

Diretta/ Slalom speciale Schladming streaming video e tv : comincia la 1^ manche! (Coppa del mondo di sci) : DIRETTA Slalom speciale Schladming: info tv e streaming video. Marcel Hirscher a caccia del riscatto dopo la prova di Kitzbuhel, andata al norvegese Kristoffersen. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 17:34:00 GMT)

Diretta/ Slalom gigante Plan de Corones : vince la Rebensburg - la Bassino quarta : è stata una liberazione : Diretta Slalom gigante femminile Plan de Corones, info streaming video e tv. Occhi puntati su Federica Brignone, vincitrice in carica sull'Erta: Goggia assente annunciata. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 16:35:00 GMT)

Diretta/ Slalom speciale Schladming streaming video e tv : la storia (Coppa del mondo di sci) : Diretta Slalom speciale Schladming: info tv e streaming video. Marcel Hirscher a caccia del riscatto dopo la prova di Kitzbuhel, andata al norvegese Kristoffersen. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:59:00 GMT)

Diretta/ Slalom gigante Plan de Corones : vince la Rebensburg - Brignone terza. Occasione mancata Bassino! : DIRETTA Slalom gigante femminile Plan de Corones, info streaming video e tv. Occhi puntati su Federica Brignone, vincitrice in carica sull'Erta: Goggia assente annunciata. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 14:00:00 GMT)