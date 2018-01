Diretta Slalom gigante Plan de Corones | streaming video e tv | Meillard subito in testa!

LIVE Sci alpino - Slalom Schladming 2018 in Diretta : spettacolo in notturna sulla Planai! Hirscher vs Kristoffersen - scontro fra Titani! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale maschile di Schladming (Austria). La Coppa del Mondo maschile di sci alpino rimane in Austria e, dopo lo spettacolo di Kitzbuehel, si va su un’altra pista dalla grande tradizione, la Planai. Un pendio di difficile interpretazione, che offre molte insidie, tra onde, compressioni e tratti più scorrevoli. Teatro ideale per una gara in notturna e la sfida delle sfide tra il padrone di ...

Diretta/ Slalom gigante Plan de Corones - streaming video e tv : comincia la 2^ manche! : DIRETTA Slalom gigante femminile Plan de Corones, info streaming video e tv. Occhi puntati su Federica Brignone, vincitrice in carica sull'Erta: Goggia assente annunciata. (Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 12:40:00 GMT)

Sci alpino - Slalom Schladming 2018 : orario d’inizio e come seguirlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : Semplicemente la Night Race. Basta questo per presentare lo Slalom di Schladming. Una gara bellissima anche per tutta la cornice di pubblico presente in terra austriaca. Uno spettacolo senza eguali. La gara sarà trasmessa in televisione da Rai Sport, in chiaro, e da Eurosport, sul satellite. Per quanto riguarda la Diretta streaming, è possibile usufruire delle piattaforme Rai Play, Sky Go ed Eurosport Player. OA Sport vi fornirà la Diretta live ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2018 in Diretta : Kristoffersen batte Hirscher! Si ferma la striscia di vittorie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Dopo l’emozione discesa sulla Streif, si chiude il weekend sulle nevi austriache con una prova tecnica che si preannuncia emozionante e commovente. Marcel Hirscher è ovviamente il grande favorito della vigilia e cerca la sesta vittoria consecutiva tra i pali stretti: di fronte al proprio pubblico se la dovrà ...

