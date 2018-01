DIRETTA Slalom gigante Plan de Corones | streaming video e tv | comincia la 2^ manche!

Sci alpino - Slalom Schladming 2018 : orario d’inizio e come seguirlo in tv e DIRETTA Streaming. I pettorali di partenza : Semplicemente la Night Race. Basta questo per presentare lo Slalom di Schladming. Una gara bellissima anche per tutta la cornice di pubblico presente in terra austriaca. Uno spettacolo senza eguali. La gara sarà trasmessa in televisione da Rai Sport, in chiaro, e da Eurosport, sul satellite. Per quanto riguarda la Diretta streaming, è possibile usufruire delle piattaforme Rai Play, Sky Go ed Eurosport Player. OA Sport vi fornirà la Diretta live ...