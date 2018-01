Diplomati magistrale e lo strano “gioco dell’oca” del CdS

Insegnamento - per il Consiglio di Stato fuori i Diplomati magistrale dalle graduatorie : Roma, 22 gennaio 2018 – L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha sancito con una sentenza epocale lo scorso 20 dicembre che i diplomati Magistrale, senza aver fatto alcun concorso, devono restare fuori dalle graduatorie ad Esaurimento (GaE), ovvero graduatorie dalle quali si attinge per nominare in ruolo il personale docente. Una vittoria significativa in [...]

UNICOBAS al MIUR : questione Diplomati Magistrale : COMUNICATO INCONTRO PER ABILITATI MAGISTRALI Il tavolo tecnico sulla questione dei Diplomati magistrali, convocato per oggi al MIUR, "riservato " ai "sindacati di base" UNICOBAS, Usb, Anief, Cobas , Cub si conclude, non […] L'articolo UNICOBAS al MIUR: questione Diplomati Magistrale ...

Diplomati magistrale : tutta questione di cattiva informazione : cattiva informazione dalla RAI e dai media in generale sulla tematica attuale dei Diplomati Magistrale. In questi giorni, infatti, stanno girando, nella confusione più tutale, diverse informazioni sui Diplomati magistrali che non rispecchiano propriamente la realtà dei fatti, per questo motivo, in questo articolo cercheremo di chiarire alcune cose. L’informazione a CHE TEMPO CHE FA sui […] L'articolo Diplomati Magistrale: tutta ...

Diplomati magistrale - sindacati : “ecco i numeri reali” : I dati reali dei Diplomati magistrale secondo i sindacati rappresentativi – Dopo la nostra pubblicazione dei dati forniti dal Miur durante l’incontro tenutosi presso la sede del Ministero, iniziano a trapelare i primi comunicati stampa dei vari sindacati dei docenti. Uno in particolare, quello firmato unitariamente dalle sigle sindacali rappresentative, riesce a fare davvero chiarezza […] L'articolo Diplomati magistrale, sindacati: ...

Diplomati magistrale - dati MIUR : chi rischia il posto - ultime notizie al 16/1 : Sono stati pubblicati in queste ore sulla nota testata online Orizzontescuola.it i dati forniti quest’oggi dal MIUR relativi ai Diplomati magistrale ante 2002 che rischiano di perdere definitivamente il loro posto in ruolo. In questa triste classifica la regione Lombardia detiene il primo posto con il 39,32% di insegnanti coinvolti. Un report dettagliato fa chiarezza […] L'articolo Diplomati magistrale, dati MIUR: chi rischia il ...

Diplomati magistrale : comunicato stampa urgente gruppo Puglia : I Diplomati magistrale ante 2001/2002 continuano lo stato di agitazione avviato dal 20 dicembre, giorno in cui si seppe l’esito dell’adunanza plenaria che chiuse le porte delle Gae. E’ necessario tenere alto il livello di attenzione sulla vicenda che li riguarda con lo studio delle proposte attualmente redatte da associazioni, partiti e sindacati vari. Anche […] L'articolo Diplomati magistrale: comunicato stampa urgente ...

Protesta Diplomati magistrale : per Anief occorre riaprire le Gae a tutti gli abilitati : Giornata intensa, quella di ieri, con la Protesta di migliaia di docenti abilitati con il diploma magistrale. In molte città italiane, nonché presso la sede del Miur, si è manifestato contro la sentenza negativa dell’Adunanza Plenaria nei confronti dell’inserimento in Gae dei ricorrenti con il diploma magistrale ante 2001/2002. Anief presente a Roma Come nelle […] L'articolo Protesta diplomati magistrale: per Anief occorre riaprire le Gae ...

Diplomati magistrale - comunicato SGB Scuola : stabilizzare i precari e no a FIT : Di seguito il comunicato stampa del Sindacato Generale di Base (SGB Scuola) sulla grave situazione che stanno vivendo i Diplomati magistrale ante 2001/02. Il sindacato di base in particolare, avanza al Miur le seguenti richieste: 1) non mettere in atto nessun tipo di percorso FIT; 2) l’immediata stabilizzazione dei Diplomati magistrale ante 2001; la stabilizzazione […] L'articolo Diplomati magistrale, comunicato SGB Scuola: stabilizzare i ...

Diplomati magistrale - Ricco : “Ai maestri si chiede la laurea - alle ministre nemmeno la maturità” : Vi presentiamo alcune considerazioni del giornalista Alessandro Rico a proposito dei Diplomati magistrale. Le stesse sembrano squarciare il sottile velo di perbenismo presente sui media in questi primi giorni del 2018. Senza peli sulla lingua, il giovane giornalista ne ha per tutti e specie per la ministra Valeria Fedeli. Secondo lui la grave situazione che […] L'articolo Diplomati magistrale, Ricco: “Ai maestri si chiede la laurea, alle ...

Diplomati magistrale - Fedeli : “Sentenza del CdS? Solo allarmismo ingiustificato” : Roma 5 gennaio 2018. Questa mattina, durante la cerimonia in onore di Tullio De Mauro, la ministra Fedeli ha rilasciato un’intervista, soffermandosi sulla questione dei Diplomati magistrale ante 2001/02. Diplomati magistrale, Fedeli: “Troppo allarmismo” per niente La titolare del dicastero di Viale Trastevere, con il suo atteggiamento rassicurante e senza far trapelare nessuno stato d’animo […] L'articolo Diplomati magistrale, Fedeli: ...

Diplomati magistrale : nota unitaria sindacati dopo incontro al MIUR su sentenza CdS : nota unitaria dei sindacati rappresentativi sui Diplomati magistrale – Si è aperto ieri, 4 gennaio 2018, in seguito alla richiesta dei sindacati, il tanto atteso confronto tra le rappresentanze sindacali e il Ministero della Pubblica Istruzione in merito alle conseguenze della decisione dell´Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che nega il diritto ai Diplomati magistrali prima del […] L'articolo Diplomati magistrale: nota ...

Scuola : Diplomati magistrale - si allarga la protesta in vista dello sciopero : Assume dimensioni sempre più consistenti la mobilitazione sindacale contro la sentenza di esclusione dalle GaE decretata dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nei confronti dei diplomati ...

Diplomati magistrale : rescissione ruolo solo a fine dell’anno scolastico Video : Brutta sorpresa per i Diplomati magistrale, la Plenaria ha riservato loro un finale inaspettato, un brutto regalo sotto l’albero di Natale. In tanti si stanno chiedendo quali saranno le conseguenze dopo la decisione del Giudice. I cambiamenti del dopo Plenaria Proviamo ad analizzare le singole situazioni. Quali categorie riguarda? Chi sono gli insegnanti coinvolti da questa sentenza? Da una parte ci sono i maestri e le maestre che, dopo la ...