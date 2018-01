: Beppe Grillo non ha più il blog Di Maio-Casaleggio junior vanno alla conquista del mondo, da soli, senza il comico… - degraziaantoni1 : Beppe Grillo non ha più il blog Di Maio-Casaleggio junior vanno alla conquista del mondo, da soli, senza il comico… - CybFeed : #BreakingNews Di Maio: blog Grillo? Nessun parricidio - De_Sand21 : RT @Agenzia_Ansa: #DiMaio 'Nuovo blog Grillo? Non c'è alcun parricidio' - RealTimeNews__ : RT @Agenzia_Ansa: #DiMaio 'Nuovo blog Grillo? Non c'è alcun parricidio' - serenel14278447 : RT @Agenzia_Ansa: #DiMaio 'Nuovo blog Grillo? Non c'è alcun parricidio' -

"Il M5S lo ha iniziato lui ma ora va avanti sulle sue gambe e sempre più forte. Questo senzae senza rinnegare il passato".resta "garante e padre nobile".Così Di,candidato premier M5S, a 'Porta a Porta', sullo 'sganciamento' deldiAlleanze? "Prima delle elezioni non ne facciamo:potrebbe essere anche la strada più facile. Se chiamassi Berlusconi e gli dicessi 'alleiamoci' smetterebbe sicuramente di parlare di noi come se fossimo una setta", sostiene Di. E no a "governi tecnici o del presidente"(Di martedì 23 gennaio 2018)