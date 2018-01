Deficit | Salvini si sgancia | Tetto al 3%? non esiste E candida il prof anti euro

: RT @repubblica: Elezioni, Salvini contro Berlusconi: ''Tetto del 3% del rapporto deficit/pil per noi non esiste'' - Puezzin : RT @repubblica: Elezioni, Salvini contro Berlusconi: ''Tetto del 3% del rapporto deficit/pil per noi non esiste'' - ranocchia3 : RT @RepubblicaTv: Elezioni, Salvini contro Berlusconi: ''Tetto del 3% del rapporto deficit/pil per noi non esiste'' - Yi_Benevolence : RT @repubblica: Elezioni, Salvini contro Berlusconi: ''Tetto del 3% del rapporto deficit/pil per noi non esiste'' - vaniacavi : RT @repubblica: Elezioni, Salvini contro Berlusconi: ''Tetto del 3% del rapporto deficit/pil per noi non esiste'' - repubblica : RT @RepubblicaTv: Elezioni, Salvini contro Berlusconi: ''Tetto del 3% del rapporto deficit/pil per noi non esiste'' -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 23 gennaio 2018). Matteosidall'Unionepea. "Il numerino 3, se danneggia il risparmio, le famiglie e il lavoro, per noi non", attacca criticando il limite del 3% del rapporto/Pil imposto da Bruxelles. "I vincolipei sono una gabbia, noi vogliamo aprirla e se ci riusciremo con l'accordo di tutti saremo felicissimi - continua in conferenza stampa a Montecitorio- se fossimo invece sotto ricatto, per noi verrà prima l'interesse nazionale".La strategia diè chiara sin dalla scelta deiti. Alle prossime politiche Alberto Bagnai saràto con la Lega in diverse Regioni. Dal 2005essore associato di Politica economica al dipartimento di Economia dell’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, dove insegna Politica economica e Economia e politica della ...