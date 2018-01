Deficit - Salvini si sgancia : Tetto al 3%? non esiste. E candida il prof anti euro : Deficit e euro. Matteo Salvini si sgancia dall'Unione europea. "Il numerino 3, se danneggia il risparmio, le famiglie e il lavoro, per noi non esiste", attacca criticando il limite del 3% del rapporto Deficit/Pil imposto da Bruxelles. "I vincoli europei sono una gabbia, noi vogliamo aprirla e se ci riusciremo con l'accordo di tutti saremo felicissimi - continua in conferenza stampa a Montecitorio- se fossimo ...