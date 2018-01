Dalla Germania | ' La Roma va su Klostermann'

Buone notizie Dalla Germania - Borse europee positive : Stabile il dollaro/yen (110,8), in attesa dell'annuncio della Bank of Japan sulla politica monetaria in programma domani. Accelerano nel finale le quotazioni del petrolio, con Wti e Brent ...

WeChat si prepara a sbarcare anche in Europa - partendo Dalla Germania : WeChat sembra intenzionato a invadere anche l'Europa con i suoi tanti servizi e ha deciso di iniziare dalla Germania, terreno decisamente ostico. L'articolo WeChat si prepara a sbarcare anche in Europa, partendo dalla Germania è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Calciomercato Ajax - interesse Dalla Germania per Kluivert jr : Secondo 'Sky Sport' sul talentuoso attaccante classe 1999, figlio dell'ex Milan Patrick, è piombato con decisione il Lipsia . Il suo futuro potrebbe quindi essere in Bundesliga.

Dalla Germania due brutte notizie per l'Italia : Arrivano entrambe Dalla Germania le notizie che dovrebbero svegliare il torpore europeo dei partiti italiani. La prima è quella del soffertissimo accordo raggiunto da Angela Merkel per ripristinare la Grande Coalizione con i socialisti della Spd e la Csu. L'intesa, che ha necessitato di oltre cento giorni per essere ratificata, come se fosse una mega joint venture tra multinazionali, verterà sostanzialmente su due cardini: tetti ...

Accordo di governo in Germania. Martin Schulz tira Dalla sua Angela Merkel su sanità - pensioni - rifugiati - Europa e ambiente : Ventotto: è il numero delle pagine del programma su cui l'Union di Angela Merkel e i socialdemocratici di Martin Schulz si sono accordati per dare vita ad una riedizione della Groß e Koalition. Ci sono voluti tre giorni per trovarsi d'Accordo su tutti i punti. Adesso la parola passerà ai congressi dei vari partiti coinvolti: Cdu e Csu (ovvero i due che compongono l'Union) e Spd. L'ipotesi di un ritorno alle urne, con un ...

Dalla Germania : Emre Can a gennaio non si muove - la Juve è vigile : Emre Can , centrocampista tedesco del Liverpool non lascerà i Reds a gennaio ma finirà la stagione in Premier League. E' quanto afferma Sky Sport Deutschland che spiega come una trattativa per l'arrivo a Torino del tedesco al momento è fuori discussione. Il suo futuro, poi, è tutto da scrivere. La Juventus è interessata al giocatore, ma ...

Calciomercato - Dalla Germania : 'Goretzka al Bayern'. Ma lo Schalke smentisce : TORINO - Il Bayern Monaco continua il forte pressing su Leon Goretzka , gioiello dello Schalke che piace (e non poco) anche alla Juventus e al Real Madrid . Secondo il quotidiano tedesco Bild, il club ...

Dalla Germania : accordo tra il Bayern e Goretzka : Nach SPORT BILD-Infos: Perfekt! #Goretzka im Sommer zu #Bayern #Bundesliga https://t.co/vnM6b42qJp pic.twitter.com/dnxAWvWwAv - SPORT BILD (@SPORTBILD) December 31, 2017 Numerose erano le società ...

Fifa - ranking 2017 : Germania chiude in testa - Italia fuori Dalla Top 10 : ZURIGO (SVIZZERA) - Ha vinto il Mondiale del 2014, ma ha dominato anche il 2017 confermandosi la Nazionale dell'anno che sta per chiudersi. Per la Germania , leader del ranking della Fifa anche nell'...

FINANZA E POLITICA/ Italia - il kamikaze arruolato Dalla Germania : L’Italia segue senza opporsi le regole europee, ovvero tedesche, ben sapendo che non faranno altro che annientarla. Un suicidio mascherato da lotta al populismo. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sat, 16 Dec 2017 06:03:00 GMT)BITCOIN/ La crisi già pronta per la criptovaluta, di P. AnnoniGEO-FINANZA/ Gli aiuti esterni per l'Italia (che Trump può frenare), di C. Pelanda

Slittino - Coppa del Mondo Altenberg 2017 : PODIO ITALIA! Azzurri terzi nel team-relay vinto Dalla solita Germania : Arriva in chiusura di programma un PODIO inatteso per la nazionale italiana di Slittino nella terza tappa di Coppa del Mondo in quel di Altenberg. Gli Azzurri centrano il piazzamento nella top-3 del team-relay, la staffetta a squadre, schierando una formazione a sorpresa, con praticamente nessuno dei punti cardine della compagine tricolore. Armin Zoeggeler decide di dare fiducia ai giovani e, soprattutto, mette sul ghiaccio coloro che meglio si ...

Germania - trovato pacco bomba : mercatino di Natale evacuato Dalla polizia : La polizia tedesca ha rinvenuto un ordigno esplosivo o incendiario nel pacco sospetto trovato nel centro di Potsdam, dove le forze dell'ordine erano state chiamate ad intervenire per una...

