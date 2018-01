Da Intelligenza artificiale +38% ricavi : Per l'economia mondiale, ciò si tradurrebbe in una crescita dei profitti pari a 4.800 miliardi di dollari. E' quanto emerge da uno studio di Accenture che analizza l'impatto dell'IA su aziende e ...

Usa - Amazon apre il primo supermercato senza casse : usa sensori e Intelligenza artificiale : A Seattle apre il primo supermercato “senza casse” di Amazon. Si chiama Amazon Go e i cassieri sono stati sostituiti da un sofisticato sistema di videocamere, sensori e intelligenza artificiale che osserva cosa i clienti mettono o tolgono dalla loro spesa, addebitando sul loro account Amazon il conto quanto lasciano il negozio. L’apertura era prevista a inizio 2017, ma a marzo scorso la compagnia l’aveva sospesa. Secondo ...

L'Intelligenza artificiale gestirà i nostri risparmi : ... e come gli investimenti a lungo termine siano spesso governati da logiche di mercato completamente umane e apparentemente irrazionali, concludendo che 'il mondo della finanza è molto più complesso ...

Intelligenza artificiale : il suo sviluppo è un progresso più grande rispetto alla scoperta del fuoco e dell’elettricità : Il CEO di Google, Sundar Pichai, in un’intervista alla MSNBC e a Recode ha dichiarato che i cambiamenti che l’Intelligenza artificiale porterà saranno “più profondi [di quelli portati] dal fuoco e dall’elettricità”, secondo quanto riportato da The Verge. La notizia è importante dal momento che Google risulta un leader nello sviluppo dell’Intelligenza artificiale. Sundar Pichai ha dichiarato che, come con il fuoco, l’umanità ha bisogno di ...

Tecnologia - Microsoft : Intelligenza artificiale può generare immagini partendo da un testo : E’ in fase di sviluppo nei laboratori di ricerca Microsoft una Tecnologia innovativa: un certo tipo di intelligenza artificiale è in grado di realizzare immagini partendo da un testo. L’intelligenza artificiale descritta potrebbe lavorare come un assistente oppure come uno strumento per modificare le foto attraverso comandi vocali. Nel futuro, potrebbe anche essere in grado di aiutare a creare un cartone animato partendo dalla ...

Sundar Pichai : l’Intelligenza artificiale rivoluzionerà il mondo come il fuoco e l’elettricità : Sundar Pichai, CEO di Google, in occasione di una recente intervista si è soffermato sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale, definendo questa nuova tecnologia una delle cose più importanti a cui al momento sta lavorando l'umanità. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole. L'articolo Sundar Pichai: l’intelligenza artificiale rivoluzionerà il mondo come il fuoco e l’elettricità è stato pubblicato per la prima volta ...

Il capo dell’Intelligenza artificiale di Facebook contro l’androide Sophia : L’Intelligenza Artificiale ha bisogno di qualche trucchetto di prestigio (o, più semplicemente, di comunicazione), per essere spiegata, oppure, così facendo, si rischia solo di semplificare il tema? Nel mirino c’è Sophia, il robot umanoide di Hanson Robotics che abbiamo conosciuto anche nel corso dell’ultimo Wired Next Fest di Firenze (qui sopra il video), capace di parlare, rispondere alle domande e imitare le espressioni ...

Di algoritmi - Intelligenza artificiale e rassegnazione umana : intervista a Mario Pireddu : ... ci consigliano quali libri comprare e quali serie tv vedere, ci suggeriscono nuovi artisti da scoprire e ascoltare in streaming, e anche le persone con cui potremmo diventare amici o quelle con le ...

Chi è Villani - il 'Lady Gaga della matematica' che studia per Macron l'Intelligenza artificiale : ...il primo ministro Édouard Philippe gli ha conferito uno speciale incarico per "studiare le azioni necessarie per consentire alla Francia e all'Europa di essere all'avanguardia nel campo dell'economia ...

Un nuovo sondaggio suggerisce che l’Intelligenza artificiale ha raggiunto la dimensione critica : Un nuovo sondaggio suggerisce che l’intelligenza artificiale (AI) è penetrata nelle attività principali ad alta velocità e non sembra essere indirizzata verso una perdita di fiducia a seguito degli ultimi clamori. Nel sondaggio, il 61% delle maggiori imprese ha dichiarato di aver implementato qualche forma di AI nelle operazioni delle proprie attività, dato in aumento dal 38% del 2016. Questo suggerisce che, nonostante due precedenti false ...

L'Intelligenza artificiale prende in mano il volante : Ultima delle "provocazioni" del Ces è della Genovation che dopo aver depauperato una Chevrolet Corvette C7 Grand Sport del ruggente 6.2 V8 ha inserito due motori elettrici in grado di erogare 597 kW, ...

Var Group : "Difendiamo le PMI con l'Intelligenza artificiale" : ' Poi c'è tutto il mondo legato agli algoritmi di intelligenza artificiale' , conclude Gatto, 'che permette di difendere le imprese dai cyberattacchi (o anche da errori umani) in modo proattivo, ...