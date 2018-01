Coni | Malagò | ' Grato al Governo | il limite dei mandati fa pulizia'

Parata di campioni al Galà dello Sport Veneto. Malagò : siete la forza del Coni : Sono molto felice di vedere tanti amici che lavorano sul territorio, veri protagonisti del nostro mondo. Sicuramente sono il Presidente che ha dato più importanza al territorio. E a proposito della ...

Il presidente del Coni Malagò a Padova per la prima pietra del 'nuovo' Colabachini : Qua la politica non deve avere colori, lo sport mette tutti d'accordo, perché nel momento storico che stiamo vivendo è l'unico argomento che unisce tutti'. Malgò a Padova GIORDANI Il sindaco Sergio ...

Malagò ha inaugurato la nuova sede del Coni e della Scuola dello Sport di Trento. 'Un modello eccezionale' : Questa apertura ufficiale è il successo del mondo Sportivo Trentino. Il progetto nasce da lontano e non è mai stato abbandonato. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a riconvertire l'idea ...

Sport invernali - la gioia del presidente Coni Giovanni Malagò : “Grande Italia!” : Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, come scrive l’ANSA, nella giornata odierna è stato molto attivo su Twitter, per complimentarsi con gli atleti azzurri per le numerose vittorie ottenute. Ad aprire questa giornata rivelatasi poi fantastica per i colori azzurri, è stata la tripletta femminile nello sci alpino, che il numero uno ha così commentato: “Goggia, Brignone, Fanchini, tripletta da sogno“, il tutto condito da tre ...

Olimpiadi invernali Corea 2018 - la Rai sborsa 10 milioni per i diritti tv in chiaro (e per far felice il Coni di Malagò) : Le Olimpiadi invernali tornano sulla Rai, dopo il buco storico di Sochi 2014 e le pressioni del Coni e del governo. Anche se per la tv pubblica non sarà proprio un grande affare, in un momento in cui c’è già grande agitazione per la perdita dei Mondiali di calcio (passati a Mediaset): secondo quanto risulta a ilfattoquotidiano.it, i giochi di Pyeongchang 2018 costeranno 10 milioni di euro. E tra discipline di nicchia e orari di trasmissione ...

Marina Ripa di Meana - l'addio del genero Giovanni Malagò : il dolce messaggio social del Presidente del Coni : Dopo l'addio a Marina Ripa di Meana, tra gli altri Vip anche Giovanni Malagò esprime il dolore di averla persa in un messaggio social Lo scorso venerdì 5 gennaio, a pochi giorni dall'inizio del nuovo ...

Il presidente del Coni Malagò si sbilancia : “A Pyeongchang tantissime chance per vincere medaglie” : Non si può dire che manchi di ottimismo il presidente del Coni Giovanni Malagò. In un’intervista concessa a Radio 1 Rai, il n.1 dello sport italiano ha fatto il punto della situazione in vista delle ormai imminenti Olimpiadi Invernali di Pyeongchang (Corea del Sud), programmate dal 9 al 25 febbraio 2018. “Alle Olimpiadi di Pyeongchang l’Italia si presenta con una rappresentanza record e certamente farà bene. Siamo stati dal ...

Approvata la norma anti-casta massimo tre mandati per le Federazioni e Malagò potrà restare al Coni sino al 2025 : 'È stata fatta una cosa giusta e assolutamente importante per il mondo dello sport'. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è soddisfatto. Ci teneva molto. Il numero uno del Comitato olimpico ...

Coni - Senato approva legge che limita a tre il numero di mandati per la presidenza. Malagò può restare fino al 2025 : Con 131 sì, 38 no e 5 astenuti il Senato approva il disegno di legge che limita a tre il numero dei mandati per la presidenza del Coni. Il testo, subito ribattezzato “Ddl Malagò”, era stato approvato nei giorni scorsi da Palazzo Madama e modificato poi dalla Camera. Con questa nuova legge, l’attuale presidente Giovanni Malagò potrà rimanere a capo dello sport italiano fino al 2025. Il ddl Ranucci (dal nome del Senatore Pd che ...

Senato - non c’è tempo per vitalizi-Ius soli. Ma il ddl sui mandati Coni è in agenda (e Malagò può restare fino al 2025) : Subito dopo la protezione dei testimoni di giustizia, prima dello Ius soli che chissà se sarà votato, al posto dei vitalizi che non saranno mai aboliti: nel calendario dei lavori del Senato spunta all’ultimo momento il ddl sui mandati Coni. Quello che finalmente porrà un limite ai vecchi dinosauri che popolano da decenni le Federazioni. E consentirà a Giovanni Malagò di rimanere a capo dello sport italiano fino al 2025, se ne avrà voglia. La ...

Lettera aperta di Andrea Argiolas - ex vice presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak - al presidente del Coni Malagò : 'Io - escluso ... : A lei presidente, l'augurio più alto, quello di portare l'intero movimento sportivo come esempio per tutta la Nazione, ovvero riuscire nel compito di mutuare nella politica… ed in primis in quella ...

Legge di Bilancio - la norma Salva-Malagò voluta da Lotti è inammissibile : il regalo al presidente Coni appeso a un filo : Ci hanno provato fino all’ultimo, con il solito emendamento infilato quasi di nascosto nella manovra. È andata male, salvo ulteriori colpi di scena: il ministro dello Sport, Luca Lotti, voleva regalare a Giovanni Malagò un altro mandato alla guida dello sport italiano, come previsto del resto anche dalla Legge già approvata alla Camera che però non farà a tempo a passare anche dal Senato. Ma l’ “emendamento Salva-Malagò” (com’era già stato ...

Coni : Malagò - nessuna legge ad personam : (ANSA) - ROMA, 11 DIC - "legge 'ad personam' per il sottoscritto sul limite dei mandati? Non è assolutamente così. Quello è un testo superato e tutti i presidenti federali che hanno fatto anche più di ...