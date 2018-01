Clamoroso Pedullà | ' Il calciomercato della Fiorentina è chiuso'

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 23 gennaio 2018) La #, dopo la rivoluzione estiva, aveva programmato almeno 2-3 interventi a gennaio, per sistemare la rosa. In particolare almeno un terzino titolare, con la cessione di Maxi Olivera, bocciato da Paulo Sousa e bocciatissimo da Stefano Pioli, poi un centrocampista per sostituire il quasi mai utilizzato Cristoforo o Sanchez, adoperato un pochino di più rispetto all'uruguaiano, ma comunque alla ricerca di una squadra dove possa giocare con maggiore continuita' per non perdere il mondiale estivo, ed infine un jolly offensivo, un Thereau più giovane e più esterno come caratteristiche, per risolvere la problematica dei pochi goal segnati, se fossero stati ceduti magari in prestito per maturare tutti i giovani calciatori offensivi gia' presenti nella rosa gigliata. Alfredo Pedulla': 'Al 70% ilsenza acquisti' Alfredo Pedulla', noto ...