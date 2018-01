: Citroen, un team “unconventional” per le Olimpiadi - Today_it : Citroen, un team “unconventional” per le Olimpiadi - focus_motori : Citroen Unconventional Team 2018: nuove sfide sulla neve accompagnati da C3 Aircross - PopMusicFeed : Citroen Unconventional Team 2018: lo spirito libero del marchio francese: - AndreaZaliani : RT @yellow_motori: A #Obereggen lo #snowpark del Citroen Unconventional Team di @citroenitalia che punta sui giovani negli sport da tavola… - focus_motori : Citroen Unconventional Team 2018: lo spirito libero del marchio francese -

Leggi la notizia su today

(Di martedì 23 gennaio 2018) Il Citroën Unconventional(C.U.T.) è un gruppo di atleti che interpretano perfettamente le promesse della marca francese "Be Different, Feel Good" per la loro personalità e il loro stile di vita, e...