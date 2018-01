Ciro Ascione | una morte che si tinge di giallo | doveva raggiungere gli amici in pizzeria

Cadavere sui binari a Casoria : è Ciro Ascione - 16enne scomparso : E' di Ciro Ascione , il 16enne di Arzano scomparso da sabato, il corpo trovato oggi pomeriggio sui binari della stazione di Casoria . Il traffico ferroviario era stato sospeso intorno alle 17.00, in ...

Ciro Ascione - cresce l'ansia per il 16enne di Arzano scomparso : "Ciro tutti attraversano periodi no, periodi bui. Purtroppo noi genitori spesso dobbiamo essere duri per insegnarvi delle regole, ma i tuoi genitori ti amano". E' solo uno dei tantissimi messaggi comparsi sulla bacheca Facebook di