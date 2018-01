Cinquant' anni di Liceo Calvino a Città della Pieve

Cinquant'anni fa nasceva il Geo - i riminesi ci andavano con il mitico 'Ciao'. Al suo posto nascerà un area commerciale : ... dopo la tragica morte in un incidente stradale di Gilberto Amati, gestore del locale costruito dal padre Giuseppe che lo voleva sottrarre, ironia della sorte, al pericoloso mondo delle corse in auto:...

Barcellona - Cinquant'anni dalla nascita dello storico motto : Més que un club : Dell'ideologia catalana che va oltre lo sport e raggiunge la politica. Del senso di appartenenza verso la propria casa, la Catalogna, in cui i tifosi si sentono anche e soprattutto un popolo, molto ...

Terremoto del Belice - sono passati Cinquant’anni ma paesi fantasma e scuole a rischio non sono un ricordo : Io sono nato nel 1978, dieci anni dopo il Terremoto del Belice. Per questione anagrafica le fotografie, qualche articolo dei giornali del tempo, libri di storia e i racconti dei miei nonni e dei miei genitori e delle loro notti passate in una macchina per scappare dalla paura e dalle scosse, violente anche a Palermo, dovevano essere gli unici ricordi. Dovevano. Ma non è cosi. Per anni le ferite del Belice sono state sotto gli occhi di tutti, a ...

Sui nostri banchi di scuola Cinquanta anni fa iniziò il '68 : Letture di Omero, giochi d'infanzia nel mondo antico, viaggi filosofici, concerti, spettacoli teatrali da Plauto a Ovidio, incontri con scrittori come Paola Mastrocola e Fabio Geda, conferenze su fake ...

Valle del Belìce 1968/2018 Cinquant'anni dal terremoto; alla cerimonia il Presidente della Repubblica : La cerimonia sarà trasmessa all'esterno attraverso l'ausilio di un maxi-schermo e in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Partanna. Restano invece accessibili, a quanti vogliono ...

Oliviero Toscani - più di Cinquant'anni di magnifici fallimenti in mostra a Otranto : In mostra anche i lavori realizzati per il mondo della moda, che Oliviero Toscani ha contribuito a cambiare radicalmente, dalle celebri fotografie di Donna Jordan fino a quelle di Monica Bellucci, ...

Cinquant'anni di tecnologia : le innovazioni dal Ces 2018 di Las Vegas - : Dal 9 al 12 gennaio si tiene la più importante fiera al mondo del settore. Quest'anno compie mezzo secolo: ecco che cosa aspettarsi

Dimagrire dopo i Cinquant’anni di età : ecco dei semplici consigli per perdere peso con più facilità : dopo i cinquant’anni di età, a causa dei cambiamenti ormonali, del rallentamento metabolico e della vita sedentaria, Dimagrire può diventare davvero difficile. Una dieta bilanciata e uno stile di vita attivo sono sempre degli ottimi alleati per perdere peso e mantenere un equilibrio costante nel tempo. In più, superata una certa età, esistono degli aspetti fondamentali su cui ogni donna dovrebbe fare attenzione per perdere peso, vediamo in ...

Accadde Cinquant'anni fa : gli anniversari che ci aspettano nel 2018 : 14-15 gennaio 1968 - Terremoto disastroso nel Belice. La valle del Belice, nella Sicilia occidentale, è devastata da ripetute scosse sismiche (la più forte, nella notte, di magnitudo 6,4). Epicentro ...

Lamezia - Cinquant'anni di storia e politica : presentato libro di Gianni Scardamaglia : Il libro non trascura naturalmente di trattare le condizioni politiche di partenza, le vicende di cronaca, l'escalation della criminalità organizzata, e ovviamente i tre scioglimenti. Ma quella che ...

Papa Francesco il 17 marzo a San Giovanni Rotondo : da San Pio a Cinquant'anni dalla morte : La prima volta di Bergoglio in Puglia, che farà una tappa anche a Pietralcina, la città natale del frate. I precedenti di Benedetto XVI e Giovanni Paolo II

Abbandonò la figlia da piccola : la riabbraccia dopo Cinquant'anni : Un incontro commovente avvenuto dopo 44 anni di ricerche sotto gli occhi delle telecamere del programma Rai "Storie Vere", nella puntata andata in onda lo scorso 8 dicembre.E'...

Tre anni - Cinquanta interventi per somigliare a Angelina Jolie : cinquanta interventi in 3 anni per assomigliare alla sua dive preferita, Angelina Jolie: è la storia di Sahar Tabar, 22enne iraniana. La sua storia deve essere monito sui rischi degli eccessi della chirurgia estetica.Gli effetti chocVoleve essere uguale alla moglie di Brad Pitt ed era disposto a tutto. Sahar ha così deciso di mettere la sua vita in mano ai chirurghi esteti. A 19 anni il primo intevento, poi una serie infinita di altri. ...

Cinquanta interventi in tre anni per somigliare a Angelina Jolie - ecco gli effetti choc : Voleva a tutti i costi somigliare alla sua beniamina Angelina Jolie, una delle donne più sexy al mondo. La ricerca frenetica di quella bellezza che per lei era così perfetta le ha...