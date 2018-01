Ciclismo | ecco i 55 corridori italiani nel World Tour

Ciclismo - ecco le ruote scelte dai campioni del World Tour Video : Con il mese di gennaio è ripartita la stagione del #Ciclismo professionistico. Le prime corse, e soprattutto il Tour Down Under, [Video] stanno permettendo agli appassionati di godersi finalmente un po’ di spettacolo dopo tre mesi di pausa, ma anche di familiarizzare con le rinnovate maglie e i materiali. Soprattutto per i tanti cicloamatori che seguono le gare professionistiche è interessante ammirare i modelli di biciclette utilizzate dai ...

Ciclismo - Caso Froome - Gianni Bugno difende Chris : 'ecco perchè è innocente' : Downs La positività di Chris Froome, nell'ultima edizione della Vuelta di Spagna, ha gelato il mondo del Ciclismo e tutti gli appassionati delle due ruote. Il capitano del Team Sky è stato trovato ...

Ciclismo - Tour Down Under - Elia Viviani deluso : 'ecco cosa è successo in volata' : Elia Viviani è deluso per la prestazione realizzata al Tour Down Under, la prima corsa che apre il calendario WorldTour Elia Viviani ha chiuso in quarta posizione la prima tappa del Tour Down Under. ...

Ciclismo - ecco gli organici delle squadre Professional italiane Video : Ormai alle porte della nuova stagione, anche le squadre della seconda serie del Ciclismo, [Video] le Professional, hanno chiuso i propri organici. Le squadre italiane della categoria restano le stesse quattro della scorsa stagione, #Androni, Bardiani, Nippo e Wilier, ma con molte novita' per quanto riguarda il gruppo dei corridori. Grandi novita' ci saranno soprattutto nella Bardiani, che avra' un organico più esperto, mentre la Wilier sara' ...

La Tirreno-Adriatico fa tappa a Foligno e Trevi : ecco il programma Il 9 e 10 marzo il grande evento del Ciclismo attraverserà l'Umbria : sarà ... : Foligno " La 53esima edizione della Tirreno-Adriatico farà tappa anche a Foligno e a Trevi, diventando un'importante occasione di rilancio turistico del territorio. La gara ciclistica, al via il 7 ...

Ciclismo - Ecco la nuova maglia tricolore di Fabio Aru! Il ciclista orgoglioso della divisa FOTO : Fabio Aru svela la versione definitiva della maglia tricolore che utilizzerà fino ai prossimi campionati italiani Fabio Aru ha svelato finalmente la versione definitiva della maglia tricolore che ...

Ciclismo : ecco l'innovazione che può cambiare il modo di svoltare in bici Video : La sicurezza nel #Ciclismo è argomento ormai dibattuto anche nelle sedi istituzionali, sempre più persone si muovono in bicicletta. Sia per passione e sport in percorsi extra urbani sia per necessita' in citta'. Per necessita' si intende proprio il muoversi in contesti metropolitani in bicicletta per risparmiare tempo, denaro e far bene all'ambiente. Nascono sempre più aziende che consentono un noleggio momentaneo della bicicletta, come start up ...

Ciclismo - Alla scoperta della Callant Doltcini Cycling Team : ecco tutti i segreti della squadra italo-belga : ...Team manager) che a sua volta è stato premiato Alla festa dello sport organizzata dall'amministrazione comunale di Spoltore con il coinvolgimento dell'assessore Chiara Trulli e il delegato allo sport ...

Ciclismo - Tour Down Under - Caleb Ewan pronto a vincere : ecco il roster della Mitchelton Scott : La Mitchelton Scott convoca un buon roster per sostenere le abilità di Caleb Ewan. ecco chi aiuterà l'australiano nelle tappe per velocisti La Mitchelton Scott ha intenzione di vincere le principali ...

Ciclismo - Richie Porte sbotta contro Chris : 'ecco cosa penso sul caso Froome' : Richie Porte non usa mezzi termini nell'analizzare il caso doping che ha coinvolto Chris Froome LaPresse/Reuters Dopo un 2018 chiuso amaramente a causa di un infortunio al Tour de France, Richie Porte ...

Ciclismo - Fabio Aru chiude il caso della maglia Tricolore e rassicura i fan : 'ecco la verità' : Il mondo del Ciclismo ora è questo, capisco i tifosi e gli appassionati, ma sono tante le esigenze che devono essere accontentate. Non dico che bisogna per forza accettarlo, ma spero si possa ...

FOTO Ciclismo - Fabio Aru veste la maglia della UAE Emirates! Ecco come sarà il nuovo tricolore per il Campione d’Italia : Fabio Aru ora è ufficialmente un corridore della UAE Emirates. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha potuto vestire finalmente la casacca della sua nuova squadra, maglia tra l’altro che avrà addosso il tricolore. La nostra bandiera, simbolo del titolo di Campione Italiano conquistato lo scorso anno, è sull’addome e sotto lo sponsor, non immediatamente visibile e riconoscibile. Di seguito la FOTO postata dalla società sul suo profilo ...

Ciclismo - ecco la testimonianza di Reichenbach che può inguaiare Moscon Video : Il caso Moscon – Reichenbach è finito all’Uci. L’episodio incriminato in cui sono rimasti coinvolti i due corridori risale alla scorsa Tre Valli Varesine. Reichenbach accusò Gianni Moscon [Video] di averlo fatto cadere di proposito colpendolo in un tratto di discesa, e procurandogli così un serio infortunio. Tra i due corridori c’è un antefatto, riguardante l’insulto razzista rivolto da Moscon a Reza in una tappa del Giro di Romandia e che fu ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali ripercorre la stagione e sogna in grande : 'ecco a cosa punto' : La seconda parte dell'anno per Vincenzo Nibali sarà invece concentrata sulla preparazione del Campionato del Mondo che si disputerà ad Innsbruck. Qualche mese fa Vincenzo Nibali ha rimosso l'...