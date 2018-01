Centrodestra | Berlusconi convoca vertice ad Arcore | in Lazio spunta Parisi

Berlusconi : escludo la grande coalizione - il Centrodestra vincerà le elezioni : L'ipotesi "di una grande coalizione, che ancora oggi molti giornali insinuano, non è reale". A chiarirlo al termine dell'incontro con il presidente del Ppe, Josep Daul, a Bruxelles, è il leader di ...

Centrodestra - Salvini : Berlusconi al Quirinale? "Interessante" : Milano, 22 gen. (askanews) - Silvio Berlusconi può corrispondere l'identikit del prossimo presidente della Repubblica? "Diciamo che... è un ragionamento interessante, però non dico altro, non voglio ...

O premier o non sarà ministro Così Salvini spiazza Berlusconi Governo Centrodestra - i primi nomi : Elezioni 2018 Lega. Elezioni 2018 Centrodestra. Altro che ministro dell'Interno. Matteo Salvini - come ha confidato lo stesso segretario leghista ai suoi più stretti collaboratori - o farà il presidente del Consiglio nel prossimo esecutivo o sarà soltanto parlamentare restando fuori dal Governo, anche per tenersi le mani libere, senza quindi fare il ministro di nessuno Segui su affaritaliani.it

Centrodestra - Berlusconi arriva a Bruxelles per due giorni di incontri : ... il capo negoziatore per la Brexit dell'Ue Michel Barnier, il presidente del gruppo Ppe nel Parlamento Europeo Manfred Weber e la commissaria europea per l'Economia e la Società Digitali Mariya ...

Centrodestra - Berlusconi attacca ancora M5S. Meloni : 'No voltagabbana' : Sabato tutto milanese per il Centrodestra. Silvio Berlusconi in mattinata ha incontrato i dirigenti del Movimento Animalista di Michela Vittoria Brambilla al Museo della scienza e della tecnologia. Nel pomeriggio, mentre il segretario del Carrocci o Matteo Salvini vedeva il candidato di Centrodestra al Pirellone Attilio Fontana , la leader di Fratelli d'Italia Giorgia ...

Silvio Berlusconi - il Centrodestra si è svegliato e dà un calcio all'Europa : È nato. Era ora. Speriamo stia in piedi e cominci a camminare. Il programma del centrodestra, firmato giovedì sera dai tre leader della coalizione, Berlusconi, Meloni e Salvini, in rigoroso ordine ...

Berlusconi : "Forza Italia indicherà il candidato premier del Centrodestra" : Silvio Berlusconi ha le idee chiare su pesi e misure della coalizione di centrodestra: "Il garante del programma e degli impresi presi con gli elettori sono e rimarrò io. Gli elettori non voteranno al buio". L'ex Cavaliere, in...

Silvio Berlusconi - la decisione definitiva : Stefano Parisi fuori dalla coalizione di Centrodestra : Dentro o fuori, dentro o fuori. Il tormentone è andato avanti per settimane, seppur in secondo piano rispetto alla 'prima linea' delle alleanze all'interno del centrodestra. Energie per l'Italia ...

Centrodestra - patto a quattro : Berlusconi firma l'intesa con i centristi. Ma nel Lazio è stallo : 'Eravamo certi che il presidente Berlusconi avrebbe riconosciuto la dignità e l'importanza dell'Udc-Noi con l'Italia. Saremo il cuore liberale e Democratico cristiano della coalizione di centro destra'...

Berlusconi : 'Noi con l'Italia-Udc si è unito al Centrodestra' : "Uniti si vince, e la nostra sarà un'autentica rivoluzione liberale: positiva, costruttiva, basata sulla concretezza di obiettivi realizzabili, sull'ambizione di far ripartire l'Italia", prosegue ...

Centrodestra - Salvini : Berlusconi ottimo ministro degli Esteri : ... ospite a Otto e mezzo su La7, ha spiegato che ' sicuramente farebbe meglio di tutti i predecessori come ministro degli Esteri' perchè 'Berlusconi lo conoscono in tutto il mondo', ha sottolineato &...

Berlusconi : trovato l'accordo tra tutte le forze del Centrodestra : "tutte le forze del Centrodestra nelle sue componenti storiche, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, alle quali oggi si unisce Noi con l'Italia-UDC, hanno firmato il programma di governo che ...