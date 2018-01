Caso pedofilia in diocesi - il vescovo di Isernia : 'Chiedo perdono' : "Chiedo perdono per le vicende passate e per quelle che hanno ancora forti ripercussioni nel presente. Sono qui per questo". Così il vescovo di Isernia-Venafro, Camillo Cibotti, su un presunto Caso di ...

Pedofilia - abusò di una bimba di 6 anni in un portone : ora a Milano spunta un altro Caso : Era stato arrestato a ottobre. La nuova vittima è affetta da sindrome di Down. Nel 2013 era già stato condannato per tentata prostituzione minorile

Pedofilia - abusò di una bimba di 6 anni in un portone : ora a Milano spunta un alto Caso : Era stato arrestato a ottobre. La nuova vittima è affetta da sindrome di Down. Nel 2013 era già stato condannato per tentata prostituzione minorile

Pedofilia - il Caso del vescovo Barros divide il Papa e il cardinale O’Malley : “Dichiarazioni di Francesco dolorose” : “È comprensibile che le dichiarazioni di Papa Francesco siano state fonte di grande dolore per i sopravvissuti agli abusi sessuali da parte del clero”. Non usa mezze misure il cardinale di Boston, Sean Patrick O’Malley, per attaccare Bergoglio in merito alle dichiarazioni rilasciate durante il viaggio in Cile sul vescovo di Osorno, Juan Barros. Dal 2015, ovvero da quando il Papa lo ha nominato alla guida della diocesi cilena, sacerdoti e fedeli ...

Il Papa e la pedofilia in Cile : il Caso che fa discutere : Papa Francesco, nel suo viaggio in Cile, ha ribadito la sua ferma condanna nei confronti della pedofilia, esprimendo più volte "dolore e vergogna":"Dobbiamo ascoltare i bambini, che si affacciano al mondo con i loro occhi pieni di meraviglia e innocenza e attendono da noi risposte reali per un futuro di dignità - ha dichiarato il Papa - E qui non posso fare a meno di esprimere il dolore e la vergogna che sento davanti ...

Morto Bernard Law - il cardinale del Caso Spotlight che coprì lo scandalo pedofilia alla diocesi di Boston : Una delle figure più controverse della Chiesa, il cardinale americano Bernard Law, è Morto dopo una lunga malattia. Aveva 86 anni ed era stato coinvolto nei casi di pedofilia nella diocesi di Boston che erano stati al centro dell'inchiesta Spotlight.Nel 2002 era stato costretto a dimettersi dalla carica di arcivescovo di Boston per la mancate denunce, prima di essere trasferito tra mille polemiche a Roma, dove diventò nel ...