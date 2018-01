Calciomercato Verona | Vukovic in prestito dall' Olympiacos

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 22 gennaio in DIRETTA : Nainggolan resta a Roma - ore calde per il Verona : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 22 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, domenica 21 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Calciomercato Verona - ecco il rinforzo per Pecchia : arriva Vukovic : Calciomercato Verona – Missione salvezza per il Verona, la squadra di Pecchia si prepara a tornare in campo dopo la lunga pausa, adesso fondamentale scontro per la salvezza contro il Crotone. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato, importante soluzione nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ è molto vicino Jagos Vukovic, classe 1988, nazionale serbo, difensore centrale mancino attualmente in forza ...

Calciomercato Verona - ufficiale l’acquisto di Boldor dal Bologna : la formula del trasferimento : Da qualche giorno Boldor si allenava agli ordini di Pecchia, oggi il Verona ha ufficializzato il suo acquisto. Ecco il comunicato: “L’Hellas Verona FC – si legge nella nota degli scaligeri – comunica di aver acquisito con diritto di opzione e contro-opzione le prestazioni sportive del calciatore Deian Boldor dalla società Bologna FC 1909. Il difensore, che si allena grazie al nullaosta da venerdì 12 gennaio, ha scelto di ...

Calciomercato Verona - proposto Benalouane : ecco la decisione del club

Calciomercato Matos : "Verona - ti darò il massimo" : VERONA - "Già in estate c'era stato qualche contatto con l'Hellas, ma non se ne fece niente. Poi in questa sessione di mercato si è presentata ancora questa opportunità e ora sono felice di essere qui.

Calciomercato Serie A - ecco i botti : scatto in attacco per Bologna - Atalanta e Napoli - novità per Genoa e Toro - mosse salvezza per Verona e Benevento

Calciomercato Juventus - contatti con il Verona : Marotta vuole bloccare Fares “il nuovo Ghoulam” : Calciomercato Juventus – La rosa della Juventus non ha bisogno di ritocchi e per questo Marotta e Paratici stanno già lavorando per l’estate. Bloccato Emre Can, che arriverà a giugno a parametro zero, il club bianconero ha messo gli occhi su Mohamed Fares, esterno sinitro dell’Hellas Verona. L’algerino è in grado di giocare sia da terzino basso sia largo a sinistra in un centrocampo a 4, per questo viene definitivo ...

Calciomercato Torino - Petrachi vuole Fares e Bessa del Verona : la situazione : Calciomercato Torino – Con l’arrivo di Walter Mazzarri la strategia sul mercato del Torino è cambiata. Il tecnico toscano avrebbe chiesto un terzino, un vice Belotti e un centrocampista. Uno dei nomi usciti per la difesa è quello di Lazzari della Spal, ma Semplici ha dichiarato che il giocatore a gennaio non si muoverà. Per questo motivo il ds dei granata, Gianluca Petrachi, ha deciso di virare con forza su Mohamed Fares, esterno ...

Calciomercato Verona - rinforzo Boldor per Pecchia : Verona - Deian Boldor è di nuovo un giocatore dell'Hellas Verona . Il difensore, grazie al nullaosta concesso dal Bologna , ha svolto visite mediche di rito e si è allenato agli ordini di Pecchia. E' ...

Calciomercato Verona - la squadra cambia pelle : rinforzi per Pecchia - ecco l'11 [FOTO]

Calciomercato Verona - ufficiale Petkovic. Oikonomou dal Bologna al Bari : Bologna - Inizia a infiammarsi il mercato della Serie A, con i primi movimenti incrociati. Una grande mossa oggi l'ha concretizzata l' Hellas Verona che ha annunciato di aver trovato l'accordo con l'...

Calciomercato Torino - occhi su Fares del Verona : Torino - Come Napoli e qualche club estero, anche il Torino si muove su Mohamed Fares , mancino algerino che al Verona sta facendo molto bene. Possibili e praticabili due scenari, vale a dire ...

Calciomercato Serie A - che botti : Genoa e Torino scatenate - movimento anche per Sampdoria - Verona - Bologna ed Udinese - gli obiettivi delle big [GALLERY]