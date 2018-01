Calciomercato | tutte le trattative del giorno | Genoa scatenato in entrata ed uscita

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 23 gennaio in DIRETTA : Dzeko-Chelsea - Conte glissa : “Non so nulla”. Mascherano-Barcellona - è addio; Zarate-Fiorentina ritorno di fiamma? : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di martedì 23 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, lunedì 22 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 23 gennaio in DIRETTA : Dzeko-Chelsea - Conte glissa : “Non so nulla”. Mascherano-Barcellona - è addio : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 22 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, lunedì 22 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 16.54 ...

Calciomercato Roma/ News - Gaspar e non solo : tutte le idee per le corsie (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: la società capitolina dovrebbe assicurarsi un nuovo terzino entro la fine di questo mercato, tante le idee(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 15:01:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 23 gennaio in DIRETTA : Juventus su Pellegri - Dzeko verso l’addio - Inter blitz de Vrij : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 22 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, lunedì 22 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 23 gennaio in DIRETTA : grandi colpi in arrivo - le big si muovono : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 22 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, lunedì 22 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 22 gennaio in DIRETTA : Nainggolan resta a Roma - ore calde per il Verona : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 22 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, domenica 21 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 22 gennaio in DIRETTA : sirene inglesi per Dzeko - Inter e Roma su Sturridge : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 22 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, domenica 21 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 21 gennaio in DIRETTA : Rafinha atterrato Milano - Dzeko verso il Chelsea - Cristiano Ronaldo in rotta con il Real Madrid? : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica gennaio. Vi aggiorneremo in tempo Reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, sabato 20 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 22.56 GENOA ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : doppia mossa Juve - scatti di Fiorentina e Samp - ‘voci’ sull’Atalanta : Il Calciomercato è nella fase decisiva, ecco tutte le trattative del giorno. Marotta e Paratici pensano alla Juve che verrà e alle mosse per rinforzare ulteriormente la rosa in vista della prossima stagione. In particolare la dirigenza bianconera sta provando ad imbastire e definire una trattativa con il Cagliari per i due gioielli del club sardo: l’attaccante nordcoreano classe ’98 Han, attualmente in prestito al Perugia, e il centrocampista ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 21 gennaio in DIRETTA : Rafinha atterrato Milano - Dzeko verso il Chelsea - Sanchez vicino al Manchester United : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, sabato 20 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 21.46 ROMA ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 21 gennaio in DIRETTA : Rafinha e Aubameyang a Milano - Dzeko verso il Chelsea - Cavani per la Juve? : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, sabato 20 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 17.54 ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 21 gennaio in DIRETTA : Rafinha e Aubameyang a Milano - Dzeko verso il Chelsea : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, sabato 20 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 09.53 ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 20 gennaio in DIRETTA : grandi colpi in arrivo - le big si muovono : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri, sabato 20 gennaio CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Calciomercato Napoli - si insiste per Younes. Il punto sugli esterni - tutte le news : Il 'no' di Verdi a complicare il mercato del Napoli, società azzurra che però prosegue nella ricerca all'attaccante esterno. Tanti i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuntoli che lavora su più ...