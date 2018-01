Calciomercato Milan News | Zanellato in prestito | lo vuole Zenga Ultime notizie

Calciomercato Milan - Antonelli é pronto per una nuova avventura : Calciomercato Milan, Accordo ad un passo con la Fiorentina Antonelli dopo 4 stagioni conconsecutive con la maglia rossonera, sembra intenzionato a dire addio. Tra la notte di Sabato e la mattina di Domenica, la Fiorentina ha avvicinato le pretese del Milan. Ad inizio gennaio, le parti erano lontane, infatti il Milan voleva vendere subito il giocatore, la Fiorentina aveva fatto un timido tentativo con un prestito con diritto di riscatto. Ma ...

Calciomercato Milan/ News - futuro Gomez : il Boca va in pressing (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il Boca Juniors non molla la presa per avere il difensore centrale del club rossonero, Gustavo Gomez(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 11:37:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Gattuso come Conte : la società pensa alla conferma (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: la società meneghina starebbe pensando di confermare Gennaro Gattuso, fino a poco fa solo un traghettatore(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 09:51:00 GMT)

Calciomercato Milan - Deulofeu vuole l’Italia : Calciomercato Milan, Deulofeu-Milan ipotesi contatto German Deulofeu è sul mercato, il Barcellona dopo il clamoroso acquisto di Coutinho per 160 milioni dal Liverpool, cresca di piazzare in uscita qualche colpo. Dopo aver ceduto all’Inter Rafinha, il Barcellona cerca di piazzare Deulofeu in prestito in qualcue squadra, nelle ultime ore è saltato il nome del Milan. Sarebbe un ritorno, e sarebbe una meta preferita dal giocatore, tanto ...

Calciomercato Milan/ News : Deulofeu vuole tornare - ma... (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra di Gennaro Ivan Gattuso: Gerard Deulofeu vuole tornare, lo ha manifestato ad alcuni ex compagni. La società non è interessata.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 03:45:00 GMT)

Calciomercato Milan : Sergio Ramos vuole Bonucci al Real Madrid : Inutile la rete siglata da Barella ( VIDEO GOL) Dove vedere Cagliari-Milan, diretta tv e live streaming Serie A oggi 21/1

Calciomercato Milan/ News - Gattuso glissa sul suo futuro : non ci penso ora (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero. Gattuso glissa sul suo futuro in rossonero: spero di rimanere qui ma in realtà...".(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 12:46:00 GMT)

Calciomercato MILAN/ News - sirene cinesi per i big di Gattuso - ma la dirigenza... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero. sirene cinesi per Kalinic, Andre Silva e Biglia ma la dirigenza li ritiene sempre incedibili.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:36:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - la Fiorentina in pressing su Antonelli - ma il difensore... (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero. La Fiorentina in pressing su Luca Antonelli ma il difensore non si è ancora espresso. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 10:35:00 GMT)

Calciomercato Milan - l’annuncio di Gattuso : tifosi delusi : Successo del Milan sul campo del Cagliari, continua la rincorsa alle zone importanti della classifica, interessanti dichiarazioni da parte del tecnico Gattuso su “Radio Anch’io Lo Sport”: “dobbiamo andare avanti così, stiamo crescendo a livello mentale e fisico, ma dobbiamo continuare a lavorare. Devo dire grazie ai ragazzi, sono molto disponibili e hanno grande voglia. I meriti sono tutti loro”. Su Kessie: “E’ un ...

Calciomercato Milan - colpo Barella a giugno? : Calciomercato Milan,occhi su Barella, ma quanto costa! Mentre gli occhi sono puntati sul mercato in uscita per questa finestra di mercato. Il Milan si muove per rinforzare la sua rosa a giugno. Mirabelli insieme a Cassone, stanno studiando diversi giocatori, ed è spuntato il nome di Barella. Il centrocampista del Cagliari, sta stupendo tutti per la fantastica stagione che sta mettendo in vetrina. E il prezzo, ovviamente, é salito alle ...

Calciomercato Milan/ News - Gattuso : alla società ho chiesto di non fare acquisti (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: Gennaro Ivan Gattuso rivela le sue strategie dopo la vittoria contro il Cagliari avvenuta in rimonta con due gol di Kessie.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 03:49:00 GMT)

